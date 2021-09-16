Решебник - это плохо или хорошо?: ростовские учителя высказались о сборниках с готовыми домашними заданиями

Ростовские учители и родители школьников поделились мнением о сборниках с ГДЗ Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Школьные будни уже с головой захлестнули как учителей, так и школьников и даже их родителей. Домашние задания для учеников, естественно, никто не отменял. Но кто-то выполняет их добросовестно, зарываясь в правилах, формулах и теоремах, а кто-то, наоборот, подходит к ним с точки зрения главного героя известного мультфильма - и так сойдет!

Но при втором подходе школьникам ведь совершенно не хочется получить плохую отметку и именно такие лентяи и стали первой аудиторией для сборников с готовыми домашними заданиями. А уж потом их стали использовать отличники и хорошисты для проверки качества своих собственных знаний.

РЕШЕБНИК - ЭТО ХОРОШО!

В дни появления первых подобных сборников школьные учителя относились к ним крайне настороженно и очень ругали школьников за их использование. Но современные педагоги научились с этим жить, ведь время не стоит на месте и отыскать эти самые решебники можно лишь в один клик компьютерной мыши. Сейчас учителя разрешают их использовать даже на своих уроках и обращаться к ним при подготовке домашнего задания.

- Я к решебникам отношусь положительно. Мои ученики об этом прекрасно знают. Но здесь есть и свои уловки. "Двоечникам" я разрешаю просто брать и списывать, поскольку у руки есть свойство запоминания при написании и есть вероятность, что хотя бы так они что-то запомнят. Что же касается "отличников" и "хорошистов", то, если я вижу, что они списали, я задаю им три вопроса. За неотвеченные вопросы оценка снижается на балл - так можно схлопотать двойку даже при идеально выполненном домашнем задании, - рассказала учитель русского языка и литературы Татьяна Никитина.

По мнению педагога, хорошие ученики в большинстве своем пользуются сборниками готовых домашних заданий, чтобы проверить уже сделанные уроки. Но с такой точки зрения Татьяна Никитина смотрит только на задания по русскому языку, что же касается литературы, то списывать готовые сочинения ученикам категорически запрещено! Есть возможность использовать их при подготовке - читать, запоминать отраженные в них мысли и смотреть на правильное их оформление.

Положительно смотрят на решебники не только учителя гуманитарных дисциплин, но и технических. Педагоги, не скрывая, говорят, что такие сборники больше нужны ученикам с хорошими отметками, нежели "двоечникам", хотя и им тоже могут пригодиться.

- Я не считаю, что сборники готовых домашних заданий - это зло. Наоборот, воспринимаю их крайне лояльно. Мне очень нравится, когда ученики их используют для проверки уже имеющихся знаний. Ведь некоторые, например, решают-решают и вдруг происходит "затык", просто не знают, что делать, и вот здесь решебник очень может помочь и направить мысли в правильную сторону, - рассказывает учитель математики Юлия Тепина.

МЫ НЕ ВСЕМОГУЩИЕ!

Но не все родители школьников относятся положительно к такому виду выполнения домашних заданий. Многие ребята даже не сознаются своим мамам и папам в том, что выполняют уроки с решебником, так как могут в момент его лишиться. Ведь не всяким родителям можно объяснить, что ты просто проверяешь уже сделанное задание или не можешь понять, в какую сторону двигаться при решении задачи.

- Я категорически против того, чтобы мой сын делал уроки с решебником. Ведь что после этого может остаться в голове - одна пустота! Он же просто бездумно списал и все, а ему поступать. Как он собирается сдавать ЕГЭ, где нужны общие знания школьной программы, если в голове один вакуум, - категоричен папа одного из ростовских школьников. - А как потом он со своими детьми сядет за домашнее задание? Неужели ему не стыдно будет сказать: "Прости, я не могу тебе помочь с этим, потому что я сам все домашки с решебника списывал и ничего не знаю..."

Многие родители мечтают вырастить из своих детей вундеркиндов, но есть и те, кто честно признается в том, что и сам-то многого не помнит из школьной программы. Ведь маме с гуманитарным складом ума будет явно не под силу сделать с ребенком химию, алгебру или физику, а папе-технарю непросто будет при выполнении литературы, истории или даже русского языка. Поэтому, что ребенок лишний раз не портил вечер себе и родителям, и созданы сборники с готовыми домашними заданиями. Как сам себе режиссер - сам сделал, сам проверил, сам себе помог, если не знаешь, что делать дальше.

- Мы не всемогущи! У нас школа уже далеко за плечами. Да, на первых порах, конечно, мы могли помочь, потому что таблицу умножения и правила написания "жи" "ши" только дурак может не знать. А сейчас, когда уже 9 класс, я, например, и не вспомню, как решаются эти химические уравнения и биологические задачи, а уж мелкие даты из мировой истории у меня и вовсе из головы за 20 лет повылетали. Да и потом, у нас и так и работа чуть ли не круглыми сутками - до уроков ли тут? Поэтому мы накупили дочке решебников по всем предметам и она прекрасно сама справляется с домашним заданием и на уроках получает хорошие отметки, - рассказала мама ростовской старшеклассницы.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Из всего вышесказанного можно сделать довольно простой вывод - в готовых домашних заданиях нет ничего предосудительного, поскольку пользы они приносят гораздо больше, чем вреда. Задача родителей лишь в том, чтобы следить за тем, проверяют ли дети уже накопившиеся знания или просто бездумно списывают.

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