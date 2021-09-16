Взрыв дома в Волгодонске 1999: как погибли 19 и пострадали более 15 тысяч жильцов

В результате взрыва рухнула передняя панель дома. Фото: стоп-кадр из видео с места событий.

16 сентября исполняется 22 года со дня крупного теракта в Волгодонске. В результате взрыва грузовика был полностью разрушен девятиэтажный дом, 19 человек погибли, 89 попали в больницу. Более 15 тысяч так или иначе пострадали — физически, морально или материально. «КП - Ростов-на-Дону» рассказывает, как развивались события в тот злополучный день.

ОДИН ИЗ СЕРИИ ВЗРЫВОВ

Взрыв в Волгодонске стал последним в серии терактов, произошедших в России осенью 1999 года. Впервые трагические события развернулись 4 сентября в Буйнакске — возле пятиэтажного дома взорвался грузовик «ГАЗ-52». Тогда погибли 60 человек, более 100 получили травмы.

На место происшествия были стянуты все экстренные службы. Фото: стоп-кадр видео АСТ-ТВ.

Через пять дней трагедия случилась в Москве. 9 сентября мощный взрыв раздался в доме на улице Гурьянова. Около 100 жильцов погибли, более 600 получили травмы. Не прошло и недели, в столице случился второй теракт — на этот раз взрыв произошел в доме на Каширском шоссе. Жертвами этого теракта стали 124 человека.

В это время начинаются массовые проверки многоквартирных домов в разных городах России. Однако три дня спустя, 16 сентября, история повторяется в Волгодонске. Около шести часов утра начиненный взрывчаткой грузовик подрывается возле дома № 35 на Октябрьском шоссе.

ТЫСЯЧИ ПОСТРАДАВШИХ

Сразу после взрыва стало понятно, что жертв и пострадавших будет много. От взрывной волны обрушилась передняя панель дома, оказались разрушены части перекрытий, лестничные проемы. В нескольких квартирах произошел пожар. Кроме дома, расположенного в эпицентре взрыва, повреждения получили 39 соседних строений. Где-то в стенах образовались трещины, где-то — выбило стекла и двери.

Сразу после взрыва к месту происшествия начали стягиваться экстренные службы. Кроме спасателей на Октябрьское шоссе пришли десятки обычных жителей. Многие также пытались помогать пострадавшим.

Позже выяснилось, что в результате взрыва погибли 19 жильцов, среди которых двое детей. 89 человек госпитализировали. Всего от взрыва, по официальным данным, пострадали 15 280 жителей города.

СЛЕДСТВИЕ И СУД

События в Москве и Волгодонске расследовались в рамках одного уголовного дела. Следователи пришли к выводу, что организаторами взрывов были террористы Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар. Участники их преступной группы изготовили 14 тонн самодельного взрывного вещества, которое позже перевезли в Кисловодск. Одну часть его доставили в Москву под видом сахара, другую загрузили в грузовик и отправили в Волгодонск.

Кроме организаторов причастными к теракту были признаны семь человек — из них задержали только двоих. Считается, что Аль-Хаттаб и Умар погибли в ходе спецоперации в Чечне.

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