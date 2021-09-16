Житель Шахт за месяц заделал 30 ям на дорогах, за что получил похвалу и нагоняй от администрации

В Шахтах волонтер за месяц лично заделал более 30 ям на дорогах. Фото: "КВУ Шахты"

В Ростовской области житель города Шахты 65-летний Александр Титов занялся волонтерством и безвозмездно закладывает ямы на проезжих частях.

Своим необычным хобби он занялся пять лет назад, когда заметил, что рядом с его домом есть глубокая выбоина, в которую то и дело попадают машины, а рядом и вовсе растут густые кустарники, из-за которых не видно приближающихся автомобилей. Это была первая дорожная яма, с которой справился Александр Титов. Так и началась его волонтерская работа.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

После этого мужчина стал закладывать угрожающие подвеске машин выбоины даже в центре города. За что ему были очень благодарны автомобилисты. Александр Титов старался не мешать движению, и, завидев приближающееся авто, отходил в сторону и прерывал свою работу, а продолжал ее как только машина проезжала.

- Только в августе мне удалось залатать более 30 дорожных ям. К счастью, на стройматериалы тратиться не приходилось, поскольку я собрал их во время капитального ремонта проспекта Победа Революции. Я сложил их у себя во дворе и решил, что этого мне надолго хватит, но тут интуиция меня подвела. В считанные дни, весь мой запас ненужных кусков асфальта и асфальтовой крошки истощился, - рассказал "КП - Ростов-на-Дону" Александр Титов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Шахтинец с гордостью рассказывает, как именно ему удавалось устранять дорожные повреждения. Сначала он укладывал в яму готовый кусок асфальта, а затем сверху посыпал все асфальтовой крошкой. Свои действия он именует "новой технологией" укладки асфальта.

- Как то раз через время я пошел проверить, как там поживает один из отремонтированных мной участков. И честно сказать, аж гордость взяла, потому что он не только не повредился, но и после укатывания асфальтовой крошки стал выглядеть, как будто асфальт здесь был уложен дорожными рабочими. Даже цвет сошелся - один в один! - поделился своей радостью житель Шахт.

МЭРИЯ НЕ ОЦЕНИЛА СТАРАНИЙ

Такому усердию Александра Титова были рады все участники движения - как пешеходы, так и водители, потому шанс угодить в яму был у каждого. Не могли остаться довольными по ряду причин лишь представители городской администрации. И именно из-за этого деятельность шахтинца теперь находится под строгим контролем.

На его адрес пришло письмо, в котором глава городской мэрии сначала похвалил его за неоценимый вклад в ремонт дорожного полотна, а затем сообщил, что на самом деле его действия нарушают статью 12.33 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Дончанина предупредили, что за все его действия может грозить штраф в размере до десяти тысяч рублей.

Александра Титова обвинили в повреждении дорог, умышленном создании помех для дорожного движения, в том числе путём загрязнения дорожного покрытия посторонними предметами, которые не являются элементами дорожного полотна. Но как уверяет сам Титов, ничего из вышеперечисленного он не совершал. Именно поэтому он отделался только предупреждением.

- Я не оставлю это дело, но только теперь буду гораздо аккуратнее. Поскольку стройматериалов у меня не осталось, то буду просто фотографировать ямы и отсылать снимки в администрацию и просить устранить эти недочеты, - подвел итог Александр Титов.

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Устранять замечания рабочим предстоит за собственный счет.