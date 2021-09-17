«Не надо стесняться!»: Как в 16 лет стать самой красивой в Ростове и замахнуться на «Мисс Россия»

Красавица призналась, что моделинг помог ей стать совершенно другим человеком. Фото: личный архив героя публикации

Осень — пора, когда на дону считают красавиц. Претендентки на участие в конкурсе «Мисс Россия» от Ростовской области жюри определило в День города в Ростове. Но среди королев красоты и грации были и участницы моложе 18 лет, которые пока только тренируются.

Среди них титул «Юная красавица Ростова» завоевала 16-летняя Анастасия Русанова. Она же — победительница конкурса «КП — Ростов-на-Дону», за которую вы, дорогие читатели, отдали больше всего голосов. Настя пришла в гости к нам в редакцию за дипломом и на пару слов в радиоэфире. Мы поговорили с красавицей, любительницей русской классики и книг Стивена Кинга о страхе сцены, курьезах на подиуме и мечтах.

За девушку на сайте "КП - Ростов-на-Дону" проголосовали более 16 тысяч человек. Фото: конкурс "КП"

САМА НЕ ПОВЕРИЛА!

- 16 тысяч голосов отдали за меня! Сама не поверила, когда увидела такую цифру, но это очень приятно, когда тебя поддержало столько людей. За меня голосовали и земляки, и друзья из двух столиц, и их друзья. Я благодарна каждому, кто отдал за меня свой голос!

Это очень подняло настроение вечером перед финалом «Ростовской красавицы». И сам праздник оказался прекрасным: огромная сцена, поддержка зрителей - невероятные эмоции! Получила огромное удовольствие, потому что я очень люблю то, чем занимаюсь, особенно — живые показы. Только представьте: идешь по сцене, и все взгляды обращены на тебя, люди любуются нарядом и тем, как ты уверенно его демонстрируешь.

НА ПОДИУМЕ — С ТРЕХ ЛЕТ

- В школу красоты и светского воспитания меня отвели родители еще в три года. Так что в конкурсах — российских и зарубежных участвую давно. А выступить на «Ростовской красавице» - давняя мечта!

На своем опыте убедилась, что такие конкурсы отлично поднимают самооценку, а в наше время с этим у многих большая проблема. Поэтому рекомендую девчонкам не стесняться и, если хочется, участвовать. Я сама была совершенно зажатым и неконтактным ребенком, сцена помогает тебе открыться, социализироваться, ты становишься другим человеком — лучше. Уж точно перестаешь стесняться попусту: главное — верить в себя.

А еще на подиуме, как и в любой другой сфере, случаются забавные ситуации. Сама я во время конкурсов не падала во время дефиле, но оступаться приходилось. Для неподготовленного человека — это кошмар наяву, а ты должен выкрутиться - сохранить лицо, улыбаться и вообще сделать вид, что так было задумано — тут нередко выручает юмор.

Настя рассказала о своем отношении к конкурсам красоты на радио "КП" Фото: Кристина Круговых

ШАЖОК К МЕЧТЕ

- Во время конкурса ощутила мощнейшую поддержку от родственников — родители-то и предложили мне поучаствовать в «Ростовской красавице — 2021». Все мои друзья держали кулачки, спрашивали как идет подготовка — меня вдохновляло, что им интересно, чем я занимаюсь.

На самом конкурсе конкуренция чувствовалась явно. Все таки здесь выбирают самую красивую девушку, и каждая хочет быть лучше на фоне остальных, а для этого нужно очень много над собой работать. И мы это делаем изо дня в день, чтобы осуществить свою мечту. У меня это - выступить на «Мисс Россия» уже после 18-летия, когда буду готова к столь ответственному старту.

А еще мечтаю стать лицом какого-то модного дома. Бывает, едешь по Большой Садовой, смотришь на витрины бутиков, баннеры и восхищаешься тем, какие на фото профессиональные модели. И хочешь оказаться там, в кадре, чтобы люди ассоциировали стиль с тобой.

Настя хочет стать лицом известного бренда. Фото: личный архив героя публикации

ТОЛЬКО МОДЕЛЬ?

- Учусь в 11 классе, и смотрю в сторону мировой экономики — это для очень интересно. Но до конца еще не определилась — так много замечательных профессий!

Но и в институте продолжу заниматься моделингом. Мне это искренне очень нравится, и я хочу этим заниматься.

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