Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 сентября 2021: заразились еще 463 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 463 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 сентября 2021 - заразились еще 190 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 463 человека. Общее число зараженных составило 132 433.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 35,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,9% – от 46 до 65 лет; 11,2% – от 66 до 79 лет; 5% – старше 80 лет; 17,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 544 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 47 человек.

За сутки выздоровели 385 зараженных. За все время от ковида вылечились 114 875 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 58 до 95 лет и 11 мужчин в возрасте от 47 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 452 человек.

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