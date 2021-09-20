Подорвал на гранате: житель Ростовской области пойдет пол суд за нападение на бизнесмена

Злоумышленник прикрепил гранату к днищу машины жертвы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области, в Неклиновском районе, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего ростовчанина. Жителя донской столицы обвиняют в том, что он пытался расправиться с бизнесменом из поселка Морской Чулек. Мотивом для преступления стала личная неприязнь к предпринимателю.
По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый прикрепил к днищу автомобиля 48-летнего знакомого ручную осколочную гранату Ф-1.
Когда хозяин машины сел за руль, запустил двигатель и начал движение, граната сработала.
В результате потерпевший получил серьезные увечья. У мужчины оказалась повреждена голова, лицо и глаз.
Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Подозреваемого быстро вычислили, задержали и посадили под стражу.
В отношении злоумышленника завели дело по нескольким статьям: «Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».
- В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в региональном следственном комитете.
Если суд признает вину мужчины, то он может сесть в тюрьму на двадцать лет.
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