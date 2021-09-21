В Ростовской области пьяный водитель фуры протаранил микроавтобус с 17 пассажирами

Медики увезли в больницу трех пассажиров микроавтобуса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области разбираются в причинах массовой аварии, которая произошла на трассе - между поселками Красный и Самбек. Там столкнулись фура и пассажирский микроавтобус, в котором находились 17 человек. Авария произошла около девяти часов вечера накануне, 20 сентября.

- По предварительным данным, водитель фуры «Вольво», находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес», - рассказали в Управлении ГИБДД России по региону.

В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте. Приехавшим на место медикам лишь оставалось констатировать их смерть.

Еще три человека, находившиеся в салоне микроавтобуса, пострадали. Их на скорой доставили в ближайшую больницу. За жизнь пассажиров борются врачи.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе под Ростовом грузовик протаранил автобус.

По факту ДТП проводится проверка.

Крымский экскурсионный автобус влетел в грузовик на трассе под Ростовом.

На момент аварии в автобусе находились 44 человека.