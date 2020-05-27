2020-05-27T21:41:20+03:00
Происшествия

На трассе под Ростовом грузовик протаранил автобус

По факту ДТП проводится проверка
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области грузовик протаранил пассажирский автобус. Фото: соцсетиВ Ростовской области грузовик протаранил пассажирский автобус. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

На трассе в Ростовской области случилась авария с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел сегодня, 27 мая около половины первого дня на въезде в Батайск. По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса ехал из Батайска в сторону Ростова. Нарушив правила движения, он попытался объехать Hyundai Solaris. Но водитель общественного транспорта вовремя заметил, что у иномарки открыта дверь и резко остановился. Из-за этого сзади в него врезался грузовик «МАН», за рулем которого находился 48-летний автомобилист. От сильно удара автобус толкнуло вперед и он все-таки въехал в иномарку.

- В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились около 10 пассажиров. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовое ДТП в Ростове-на-Дону: разбиты четыре машины и автобус.

Среди людей пострадавших нет.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области директор и бухгалтер подкосили бюджет школы на 600 тысяч рублей
На трассе под Ростовом грузовик протаранил автобус
Ростовчанка-инвалид проломила голову бизнесмену связкой ключей
В Ростове осудили убийцу помощника депутата законодательного собрания
Известный ростовский блогер Гаспар Авакян проведет год в колонии-поселении
В Ростове горожане дождались тепла и высыпали на улицу
В донских пришкольных лагерях задумались о сокращении смен до двух недель
Ростовские эпидемиологи рассказали о новой вспышке коронавируса
В Ростове-на-Дону задержали жителя Волгограда, который пытался продать наркотики
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая посвящена субсидиям на оплату коммуналки
В Новочеркасске грабитель отобрал у женщины паспорт и банковскую карту
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
В Ростовской области водитель угнал машину и врезался в дерево
В центре Ростова-на-Дону нетрезвый водитель протаранил дорогие иномарки
Даты проведения пробного ЕГЭ стали известны в Ростовской области
Власти Ростова потратят 4 млн рублей на подготовку концерта в честь 75-летия Победы в ВОВ
В Ростовской области появятся около 800 дежурных групп в детских садах
В Ростовской обрасти аттестаты школьникам выдадут в середине июня