На трассе под Ростовом грузовик протаранил автобус

27 Май 2020 2020-05-27T21:41:20+03:00

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На трассе в Ростовской области случилась авария с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел сегодня, 27 мая около половины первого дня на въезде в Батайск. По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса ехал из Батайска в сторону Ростова. Нарушив правила движения, он попытался объехать Hyundai Solaris. Но водитель общественного транспорта вовремя заметил, что у иномарки открыта дверь и резко остановился. Из-за этого сзади в него врезался грузовик «МАН», за рулем которого находился 48-летний автомобилист. От сильно удара автобус толкнуло вперед и он все-таки въехал в иномарку.

- В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились около 10 пассажиров. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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Среди людей пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU