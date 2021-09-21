Вкус победы и путевка в жизнь: Ростовские гимнастки готовятся покорять мировые старты

Девчонки возрастом 9-14 лет завоевали сразу десяток наград. Фото: архив ДЮСШ № 5

Кто не замирал перед экраном телевизора, завороженный красотой и грацией российских спортсменок на соревнованиях по художественной гимнастике? Недаром наша школа считается легендарной во всем мире. Будущие именитые чемпионки, мастера ленты, мяча, булавы и обруча, растут и в Ростове. Воспитанницы ДЮСШ № 5 завоевали сразу 10 медалей на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Юность России» на призы чемпионки Европы Ольги Содомской, которые прошли в Саранске. Побороться за первенство приехали спортсменки из Москвы, Омска, Чебоксар, Великого Новгорода, Казани, Орла, Нижнего Новгорода.

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ИЗ САРАНСКА

Борьба обещала быть напряженной: бороться приехали лучшие команды России.

Ростов-на-Дону представили сразу 24 воспитанницы ДЮСШ № 5. Все они разных возрастов, и все с огромным желанием выиграть приехали в Саранск. Уже после нескольких выступлений стало понятно, что донские гимнастки не просто с пустыми руками не уедут, но соберут богатый урожай наград.

Команда «Карамельки», где выступали девчонки с 1 спортивным разрядом, завоевала первое место, тем самым обеспечив себе возможность, представлять донскую столицу на Всероссийских соревнованиях «Юные Гимнастки», которые состоятся в Казани в октябре. Не успели болельщики прийти в себя от яркой победы, как еще один комплект медалей - за второе место - принесла Ростову команда «Девчата», выступающая по разряду КМС.

ОТ 9 ДО 14 ЛЕТ

Командный успех — это хорошо, но девочки такие девочки: хочется, чтобы лично твое имя назвали после слова «победитель», хочется подняться на высшую ступень пьедестала и заразительнее других улыбаться на общем фото. Так что отличились ростовчанки и в индивидуальной программе.

14-летняя Диана Чугунихина победила среди гимнасток — кандидатов в мастера спорта. 12-летняя Арина Велитченко заняла первое место по первому спортивному разряду. Она также примет участие в составе нашей сборной на соревнованиях «Юные Гимнастки».

В личном зачете среди 11-летних гимнасток первое место заняла Анна Лысенко, третье - у Марии Мутенковой. Спортсменки также являются членами сборной команды «Юность России» и будут выступать на турнире «Юные Гимнастки».

Среди 10-летних участниц второе место взяла Серафимы Смелянская.

Гимнастка Екатерина Герасимова заняла первое место среди 9-летних гимнасток, а второе — Мария Лоленко. Самой юной победительницей стала Маргарита Каргина, которой исполнилось всего 8 лет.

Пожелаем нашим гимнасткам новых побед, чтобы имена ростовчанок громко звучали среди победителей на самых престижных соревнованиях!

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