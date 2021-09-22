Свежие новости ФК «Ростов»: что произошло с командой перед матчем с «Чайкой»

В последнем матче "Ростов" проиграл "Крыльям советов" со счетом 4:2. Фото: ФК "Ростов".

Новости ФК «Ростов» на этой неделе болельщиков не радовали. Матч с самарскими «Крыльями советов» был настолько провальным, что капитану пришлось извиняться перед фанатами. Рассказываем, что случилось в «Ростове» перед встречей с «Чайкой» и как это повлияет на игру.

ТРЕНЕР: «ВИНОВАТЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОШИБКИ»

Встреча с самарской командой «Крылья советов» прошла 18 сентября. В первой половине игры ростовчане открыли счет, но самарцы быстро включились в борьбу за лидерство. До конца тайма «Крылья» успели забить и сравнять счет — 1:1. Во втором тайме соперники начали активный прессинг и забили подряд два мяча. На 69-й минуте «Ростов» все же немного сократил отставание до 3:2 — ворота «Крыльев» атаковал Данил Глебов. Однако к концу игры самарцы смогли забить еще один мяч и буквально разгромили «Ростов» со счетом 4:2.

Юрий Семин считает, что футболисты совершали элементарные ошибки. Фото: ФК "Ростов".

Комментируя результаты игры, Юрий Семин отметил, что ростовчане хоть и старались, но часто ошибались. По его словам, неправильные действия игроков — главная причина провала.

— Когда проиграли, можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала. Но отмечу, не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Здесь уже работают индивидуальные действия игроков, а не расстановка, — прокомментировал Семин.

БОЛЕЛЬЩИКИ: «ТЯЖЕЛО СМОТРЕТЬ НА ЛЮБИМЫЙ КЛУБ»

Реакция болельщиков ожидаемо оказалась бурной. Большинство не могут поверить, что когда-то лидер РПЛ теперь проигрывает даже более слабым соперникам.

— Как же тяжело смотреть на свой любимый клуб, когда в голове сидят воспоминания при старом «Ростсельмаше» и КББ (Курбан Бердыев — прим.ред.). Никогда не привыкну к нынешнему «футболу», — написал один из болельщиков.

"Крылья советов" оказались сильнее ростовчан. Фото: ФК "Крылья советов".

Многие уверены, что команда до сих не может встать на ноги после ухода топовых игроков. При этом усиления состава в это трансферное окно не произошло.

— Можно ещё пару игроков продать и никого не брать на замену, авось повезёт и как-нибудь до зимней паузы дотянем, — поделился мнением фанат.

ФУТБОЛИСТЫ: «МЫ ПРОВЕЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХУЮ ИГРУ»

Через пару дней команда даже извинилась за игру. Видеообращение к болельщикам записал капитан Максим Осипенко.

— Уважаемые болельщики, я хотел бы от лица команды сказать вам, что мы понимаем ваши чувства. У нас непростой период, мы провели очень плохую игру в Самаре. Но мы стараемся, тренируемся, готовимся и хотим выигрывать, — обратился Осипенко.

Смотреть видеосюжет Обращение Осипенко к болельщикам.

Он заверил болельщиков, что в рядах игроков нет равнодушия — все игроки стараются. Осипенко пообещал, что футболисты будут биться за болельщиков, команду и город.

Следующую встречу «Ростов» проведет с земляками — песчанокопской «Чайкой». Команда пока играет в ФНЛ и занимает пятую строчку таблицы. Букмекеры логично предлагают поставить на победу «желто-синих». Однако пока остается интригой ход игры — «Чайка», как ожидают эксперты, не отдаст победу просто так.

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