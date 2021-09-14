"Так играть в большинстве недопустимо!": болельщики раскритиковали игру желто-синих

Болельщики оказались недовольны игрой ростовской команды. Фото: ФК "Ростов"

В Ростове-на-Дону минувшим вечером футбольный клуб "Ростов" сыграл с "Краснодаром". После долгого перерыва Роспотребнадзор разрешил болельщикам посетить игру и поддержать свою любимую команду. Но попасть на стадион "Ростов - Арена" смогли лишь привитые болельщики и имеющие QR-код.

По словам комментатора, на игре присутствовали более пяти тысяч человек - в это число входили как фанаты "Ростова", так и гости, приехавшие поддержать "Краснодар". Но ростовчане оказались недовольны игрой своих фаворитов.

"Даже в ФНЛ реализовывают большинство, Норманна нет и команды нет, игроки боятся мяча, жалко болельщиков, нервов, бездарная игра", "Ужасная игра "Ростова". Даже против 10-х ничего не показали Спасибо "Краснодар", что играли в футбол", "Я всегда поддерживал команду!!! Но когда такое видишь! Спасибо, больше без меня, это последняя капля", - посетовали болельщики.

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