Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 сентября 2021: заразились еще 467 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 467 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 сентября 2021 - заразились еще 189 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 467 человек. Общее число зараженных составило 134 766.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 34,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,7% – от 46 до 65 лет; 11,6% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 18,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 778 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 42 человека.

За сутки выздоровели 403 зараженных. За все время от ковида вылечились 116 705 зараженных.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 15 женщин в возрасте от 38 до 88 лет и 11 мужчин в возрасте от 36 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 588 человек.

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