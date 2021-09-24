Коронавирус в Ростове-на-Дону 24 сентября 2021: зафиксировано еще 28 летальных исходов

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 469 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону 24 сентября 2021 - заразились еще 183 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 469 человек. Общее число зараженных составило 135 235.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 34,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,3% – от 46 до 65 лет; 11,5% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 19,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 827 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 34 человека.

За сутки выздоровели 459 зараженных. За все время от ковида вылечились 117 164 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 11 женщин в возрасте от 44 до 84 лет и 17 мужчин в возрасте от 48 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 616 человек.

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