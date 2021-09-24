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Политика24 сентября 2021 12:00

«Каждый снаряд должен быть точным, как пуля снайпера»: На полигоне Кадамовский проверили уровень готовности 150-й мотострелковой дивизии

Масштабные сборы с участием боевой техники проходят в Ростовской области
Артур СЕЛИМОВ
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На масштабных учениях отрабатываются тактические маневры с применением авиации, пехоты и тяжелой броневой техники

На масштабных учениях отрабатываются тактические маневры с применением авиации, пехоты и тяжелой броневой техники

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Полигон Кадамовский в Ростовской области в эти дни развернул военные сборы, в которых должны принять участие военнослужащие из различных подразделений. Цель - отработать тактические маневры с применением авиации, пехоты и тяжелой броневой техники.

По легенде, российская армия должна перебросить свои усиленные мотострелковые соединения в тыл условного противника с помощью транспортно-боевых вертолетов-«терминаторов» Ми-8АМТШ. После того, как тактический десант займет стратегически выгодный рубеж, основные силы батальонной тактической группы должны перейти в контратаку, применив разведывательно-огневые комплексы.

Завершиться маневр должен подходом резервов танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» своими глазами увидел как проходят военные сборы на Дону.

Пехотинцы будут бежать и нести на себе боекомплект весом от 15 до 20 килограммов

Пехотинцы будут бежать и нести на себе боекомплект весом от 15 до 20 килограммов

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПЕХОТА, ВПЕРЕД!

И вот над полигоном взревели реактивные двигатели. Вертолетная эскадрилья в шахматном порядке двинулась к пункту посадки пехотного состава. На борт вертолетов помимо пехоты были погружены минометы, крупнокалиберные пулеметы и ракетные комплексы. Их вместе с боекомплектом подвезли поближе к условному аэродрому.

Солдаты, вооруженные различными калибрами, построились в ожидании летательной техники. Военные поправили амуницию, проверили автоматы и насколько во всем обмундировании будет удобно бежать. Важно отметить, что весь комплект у солдат весит примерно 15-20 килограммов. И в таком снаряжении нужно очень аккуратно передвигаться: любое небольшое падение может привести к травме.

Командиры подразделений лично подходят к пехотинцам и проверяют их укомплектованность. Любой даже самый маленький недочет в обмундировании может стоить солдату жизни в реальных условиях. К примеру, если правильно не закрепить шлем, он будет сползать на глаза, и не получится нормально прицелиться.

Оценивая действия батальона, генерал армии Александр Дворников потребовал добиться максимальной эффективности огневого поражения.

Оценивая действия батальона, генерал армии Александр Дворников потребовал добиться максимальной эффективности огневого поражения.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПОЛЕТЕЛИ ИСКРЫ

Яркими искрами реактивные истребители дали старт к началу операции. Пехотинцы малыми группами в спешке стали погружаться в вертолеты. Танки и бронетехника замерли в ожидании команды на импровизированный штурм. Колонна техники выстроилась в ряд, чтобы по сигналу двинуться к месту дислокации врага.

Часть танков отправилась на боевые позиции, чтобы прикрывать колонну от обстрелов импровизированного противника. Местность полигона очень ухабистая, встречаются глубокие овраги и сложные рвы, экипажи танков должны преодолеть эти естественные препятствия и использовать ландшафт для укрытия техники в случае бомбардировок.

В ходе учений были отработаны приемы огневого поражения условного противника из вертолетов и способы скрытной переброски тактического десанта в тыл условного противника

В ходе учений были отработаны приемы огневого поражения условного противника из вертолетов и способы скрытной переброски тактического десанта в тыл условного противника

Фото: Артур СЕЛИМОВ

МЕСЯЦЫ ПОДГОТОВКИ ПОЗВОЛИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ОШИБКИ

Оценивая действия батальона, генерал армии Александр Дворников потребовал добиться максимальной эффективности огневого поражения.

- Каждый снаряд должен быть высокоточным, как пуля снайпера, - сказал командующий войсками ЮВО.

Новые способы ведения боевых действий отрабатываются на практике двусторонних тактических учений различного уровня, от роты до полка.

После начала операции в бою также были задействованы группы аэрозольного противодействия, дымовые команды и разведывательно-огневые комплексы.

Усиленная пехота благодаря своему тяжелому и разнообразному вооружению смогла быстро десантироваться из вертолетов и занять необходимый плацдарм, а подоспевшая вовремя техника напрочь обезвредила условного противника. Месяцы усиленной подготовки позволили исключить ошибки во время переброски личного состава и слажено скоординировать действия между различными военными подразделениями.

Новые способы ведения боевых действий отрабатываются на практике двусторонних тактических учений различного уровня, от роты до полка

Новые способы ведения боевых действий отрабатываются на практике двусторонних тактических учений различного уровня, от роты до полка

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В ходе учений были отработаны приемы огневого поражения условного противника из вертолетов и способы скрытной переброски тактического десанта в тыл условного противника на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 АМТШ и Ми-28Н.

Генерал армии высоко оценил действия военнослужащих и отметил их высокую боевую готовность.

НАША СПРАВКА

150-я мотострелковая дивизия была сформирована на территории Ростовской области в 2016 году в связи с ухудшением международных отношений с соседним государством. Дивизия дислоцирована всего в 70 километрах от границы с Украиной, поэтому ее подготовке уделяется особое внимание, чтобы военные могли предотвратить любые агрессивные действия.

ПОДТЯНУЛИСЬ РЕЗЕРВЫ

Учения на полигоне совпали с первым прибытием в расположение полевого военного лагеря добровольцев, которые вступили в боевой армейский резерв страны. Резервистов и раньше привлекали к полевым сборам, чтобы люди – те, кто отслужил в армии, - не теряли боевых навыков. Но тогда учения среди них проходили очень редко. Теперь же боевая подготовка резервов будет осуществляться более профессионально.

Одновременно с регулярной армией на сборы приехали и резервисты

Одновременно с регулярной армией на сборы приехали и резервисты

Фото: Артур СЕЛИМОВ

«ИЗУЧИТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ»

Уже с августа этого года любой гражданин, прошедший службу в вооруженных силах России, может вступить в кадровый резерв. Новобранцы будут получать ежемесячную оплату, соответствующую званию. Каждый месяц резервисты должны на три дня уезжать на полевые сборы и один месяц в год находиться на полигоне.

- Пришел в резерв потому, что я кадровый офицер и окончил военное училище, - рассказывает лейтенант запаса Петр Федоров. - После развала союза пришлось с армией попрощаться. А сейчас, когда появилась возможность вернуться, решил воспользоваться шансом и вспомнить молодость, может, даже поделиться опытом. А еще - изучить для себя что-то новое.

«СТАРАЕМСЯ ПРОДУМАТЬ ВСЕ СИТУАЦИИ»

К слову, для обеспечения всем необходимым вновь прибывших резервистов на полигоне развернут специальный гарнизон. В чистом поле был организован палаточный лагерь с помещениями для сна, приема пищи, проведения досуга и многими другими.

Для обеспечения всем необходимым вновь прибывших резервистов на полигоне развернут специальный гарнизон

Для обеспечения всем необходимым вновь прибывших резервистов на полигоне развернут специальный гарнизон

Фото: Артур СЕЛИМОВ

На территории лагеря есть полевая санчасть, в которой военным могут оказать экстренную помощь.

- Сейчас холодает, начинается сезон ОРВИ и простуды, но мы к нему полностью готовы, – отметил старший лейтенант медицинской службы Михаил Калинин. - На полигоне солдаты во время подготовки, случается, получают различные травмы. И в медицинском пункте могут, например, при необходимости зашить рану. Учитывая специфику местности, в нашей медицинской палате есть даже сыворотка от укусов змеи, потому что летом в полях много ядовитых пресмыкающихся. Мы стараемся продумать все ситуации и быть к ним готовыми.

ОСНОВА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Во время учений и полевых сборов многие уделяют внимание амуниции, технике и оружию, которое имеется у подразделений. Но ведь бойцы должны быть не только качественно укомплектованы, но и сыты. Потому что сытый военный - основа обороноспособности армии. Для этого повара в составе отдела продовольственного подразделения сутками готовят завтраки, обеды и ужины.

Полевая кухня способна прокормить до 500 человек, а при необходимости - до полутора тысяч

Полевая кухня способна прокормить до 500 человек, а при необходимости - до полутора тысяч

Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Полевая кухня на данном этапе способна прокормить до 500 человек, - рассказывает старший лейтенант Дмитрий Петров. - При необходимости можно нарастить объемы и готовить еду на тысячу и даже полторы тысячи человек. На приготовление обеда уходит в среднем полтора часа. Все повара перед готовкой проходят инструктаж и тщательно подготавливают кухонную технику.

Также пристальное внимание уделяется гигиене в палаточном лагере. Есть специально оборудованный душ, который установлен в кузове грузовика. Вся система полностью электрическая, поэтому нет необходимости топить печь так, как это было раньше. Запас горячей воды в бане рассчитан на 15-20 человек. После того, как она закончится, вода заново набирается в систему и греется.

В Ростовской области идут масштабные военные учения
Видео: СЕЛИМОВ Артур

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