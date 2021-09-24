«Каждый снаряд должен быть точным, как пуля снайпера»: На полигоне Кадамовский проверили уровень готовности 150-й мотострелковой дивизии

На масштабных учениях отрабатываются тактические маневры с применением авиации, пехоты и тяжелой броневой техники Фото: Артур СЕЛИМОВ

Полигон Кадамовский в Ростовской области в эти дни развернул военные сборы, в которых должны принять участие военнослужащие из различных подразделений. Цель - отработать тактические маневры с применением авиации, пехоты и тяжелой броневой техники.

По легенде, российская армия должна перебросить свои усиленные мотострелковые соединения в тыл условного противника с помощью транспортно-боевых вертолетов-«терминаторов» Ми-8АМТШ. После того, как тактический десант займет стратегически выгодный рубеж, основные силы батальонной тактической группы должны перейти в контратаку, применив разведывательно-огневые комплексы.

Завершиться маневр должен подходом резервов танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» своими глазами увидел как проходят военные сборы на Дону.

Пехотинцы будут бежать и нести на себе боекомплект весом от 15 до 20 килограммов Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПЕХОТА, ВПЕРЕД!

И вот над полигоном взревели реактивные двигатели. Вертолетная эскадрилья в шахматном порядке двинулась к пункту посадки пехотного состава. На борт вертолетов помимо пехоты были погружены минометы, крупнокалиберные пулеметы и ракетные комплексы. Их вместе с боекомплектом подвезли поближе к условному аэродрому.

Солдаты, вооруженные различными калибрами, построились в ожидании летательной техники. Военные поправили амуницию, проверили автоматы и насколько во всем обмундировании будет удобно бежать. Важно отметить, что весь комплект у солдат весит примерно 15-20 килограммов. И в таком снаряжении нужно очень аккуратно передвигаться: любое небольшое падение может привести к травме.

Командиры подразделений лично подходят к пехотинцам и проверяют их укомплектованность. Любой даже самый маленький недочет в обмундировании может стоить солдату жизни в реальных условиях. К примеру, если правильно не закрепить шлем, он будет сползать на глаза, и не получится нормально прицелиться.

Оценивая действия батальона, генерал армии Александр Дворников потребовал добиться максимальной эффективности огневого поражения. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПОЛЕТЕЛИ ИСКРЫ

Яркими искрами реактивные истребители дали старт к началу операции. Пехотинцы малыми группами в спешке стали погружаться в вертолеты. Танки и бронетехника замерли в ожидании команды на импровизированный штурм. Колонна техники выстроилась в ряд, чтобы по сигналу двинуться к месту дислокации врага.

Часть танков отправилась на боевые позиции, чтобы прикрывать колонну от обстрелов импровизированного противника. Местность полигона очень ухабистая, встречаются глубокие овраги и сложные рвы, экипажи танков должны преодолеть эти естественные препятствия и использовать ландшафт для укрытия техники в случае бомбардировок.

В ходе учений были отработаны приемы огневого поражения условного противника из вертолетов и способы скрытной переброски тактического десанта в тыл условного противника Фото: Артур СЕЛИМОВ

МЕСЯЦЫ ПОДГОТОВКИ ПОЗВОЛИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ОШИБКИ

Оценивая действия батальона, генерал армии Александр Дворников потребовал добиться максимальной эффективности огневого поражения.

- Каждый снаряд должен быть высокоточным, как пуля снайпера, - сказал командующий войсками ЮВО.

Новые способы ведения боевых действий отрабатываются на практике двусторонних тактических учений различного уровня, от роты до полка.

После начала операции в бою также были задействованы группы аэрозольного противодействия, дымовые команды и разведывательно-огневые комплексы.

Усиленная пехота благодаря своему тяжелому и разнообразному вооружению смогла быстро десантироваться из вертолетов и занять необходимый плацдарм, а подоспевшая вовремя техника напрочь обезвредила условного противника. Месяцы усиленной подготовки позволили исключить ошибки во время переброски личного состава и слажено скоординировать действия между различными военными подразделениями.

Новые способы ведения боевых действий отрабатываются на практике двусторонних тактических учений различного уровня, от роты до полка Фото: Артур СЕЛИМОВ

В ходе учений были отработаны приемы огневого поражения условного противника из вертолетов и способы скрытной переброски тактического десанта в тыл условного противника на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 АМТШ и Ми-28Н.

Генерал армии высоко оценил действия военнослужащих и отметил их высокую боевую готовность.

НАША СПРАВКА

150-я мотострелковая дивизия была сформирована на территории Ростовской области в 2016 году в связи с ухудшением международных отношений с соседним государством. Дивизия дислоцирована всего в 70 километрах от границы с Украиной, поэтому ее подготовке уделяется особое внимание, чтобы военные могли предотвратить любые агрессивные действия.

ПОДТЯНУЛИСЬ РЕЗЕРВЫ

Учения на полигоне совпали с первым прибытием в расположение полевого военного лагеря добровольцев, которые вступили в боевой армейский резерв страны. Резервистов и раньше привлекали к полевым сборам, чтобы люди – те, кто отслужил в армии, - не теряли боевых навыков. Но тогда учения среди них проходили очень редко. Теперь же боевая подготовка резервов будет осуществляться более профессионально.

Одновременно с регулярной армией на сборы приехали и резервисты Фото: Артур СЕЛИМОВ

«ИЗУЧИТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ»

Уже с августа этого года любой гражданин, прошедший службу в вооруженных силах России, может вступить в кадровый резерв. Новобранцы будут получать ежемесячную оплату, соответствующую званию. Каждый месяц резервисты должны на три дня уезжать на полевые сборы и один месяц в год находиться на полигоне.

- Пришел в резерв потому, что я кадровый офицер и окончил военное училище, - рассказывает лейтенант запаса Петр Федоров. - После развала союза пришлось с армией попрощаться. А сейчас, когда появилась возможность вернуться, решил воспользоваться шансом и вспомнить молодость, может, даже поделиться опытом. А еще - изучить для себя что-то новое.

«СТАРАЕМСЯ ПРОДУМАТЬ ВСЕ СИТУАЦИИ»

К слову, для обеспечения всем необходимым вновь прибывших резервистов на полигоне развернут специальный гарнизон. В чистом поле был организован палаточный лагерь с помещениями для сна, приема пищи, проведения досуга и многими другими.

Для обеспечения всем необходимым вновь прибывших резервистов на полигоне развернут специальный гарнизон Фото: Артур СЕЛИМОВ

На территории лагеря есть полевая санчасть, в которой военным могут оказать экстренную помощь.

- Сейчас холодает, начинается сезон ОРВИ и простуды, но мы к нему полностью готовы, – отметил старший лейтенант медицинской службы Михаил Калинин. - На полигоне солдаты во время подготовки, случается, получают различные травмы. И в медицинском пункте могут, например, при необходимости зашить рану. Учитывая специфику местности, в нашей медицинской палате есть даже сыворотка от укусов змеи, потому что летом в полях много ядовитых пресмыкающихся. Мы стараемся продумать все ситуации и быть к ним готовыми.

ОСНОВА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Во время учений и полевых сборов многие уделяют внимание амуниции, технике и оружию, которое имеется у подразделений. Но ведь бойцы должны быть не только качественно укомплектованы, но и сыты. Потому что сытый военный - основа обороноспособности армии. Для этого повара в составе отдела продовольственного подразделения сутками готовят завтраки, обеды и ужины.

Полевая кухня способна прокормить до 500 человек, а при необходимости - до полутора тысяч Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Полевая кухня на данном этапе способна прокормить до 500 человек, - рассказывает старший лейтенант Дмитрий Петров. - При необходимости можно нарастить объемы и готовить еду на тысячу и даже полторы тысячи человек. На приготовление обеда уходит в среднем полтора часа. Все повара перед готовкой проходят инструктаж и тщательно подготавливают кухонную технику.

Также пристальное внимание уделяется гигиене в палаточном лагере. Есть специально оборудованный душ, который установлен в кузове грузовика. Вся система полностью электрическая, поэтому нет необходимости топить печь так, как это было раньше. Запас горячей воды в бане рассчитан на 15-20 человек. После того, как она закончится, вода заново набирается в систему и греется.

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