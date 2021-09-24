Столичный житель: пес-потеряшка из Ростова обрел новую семью в Москве

Еще один питомец из ЦБЖ оказался в добрых руках. Фото: Центр безнадзорных животных

Еще один ростовский пес-потеряшка обрел дом за пределами донской столицы. Угольно-черный Карат перебрался в российскую столицу. Об этом сообщили в ростовском Центре безнадзорных животных.

Сотрудники центра забрали несчастного испуганного Карата с улицы. Окрас у пса был замечательный - он был угольно-черного цвета и с белыми пятнами на груди и всех четырех лапах. В центре животному сделали все необходимые прививки и медицинские процедуры. Сотрудники попытались найти Карату новых хозяев, но все их усилия оказались тщетны, и уже подходило время того, чтобы выпустить его на улицу. И тут произошло чудо!

- Всё благодаря нашей коллеге из Москвы Виктории Персиковой, именно она взяла нашего парня на кураторство и устроила в семью. Здесь же Карата ждал выпуск. И как мы не старались, ни один человек не заинтересовался таким красавцем, - рассказали в ростовском Центре безнадзорных животных.

Теперь Карат - полноценный житель российской столицы. На его мордочке теперь отражается не испуг, а счастье и любовь к новым хозяевам.

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