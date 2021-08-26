Ростовский Хатико ждет своего хозяина на берегу Азовского моря

На соленой воде и малом количестве еды пес долго не протянет, - уверены зоозащитники. Фото: группа ВКонтакте "Реабилитационный центр бездомных животных г. Шахты"

Большая беда большой собаки обеспокоила ростовчан. На берегу Азовского моря отдыхающие вот уже две недели наблюдают за брошенным большим псом. Он все ждет своего хозяина: и под палящим южным солнцем, и под проливным дождем, и при пронизывающем ветре. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали историю бедняги и как ему помочь.

ПЬЕТ МОРСКУЮ ВОДУ

Ростовский Хатико: он ждет хозяина не на вокзале в Японии, а на берегу Азовского моря. Брошенный пес уже две недели верит в своего человека и преданно ждет. В нем явно есть кровь азиатских пород, так что в соцсетях его называют алабаем.

Местные рассказывали, что собака практически не сходит с места — иногда добрые люди дадут воды, а как закончится, пьет соленую воду из моря, и ее практически никто не кормит. Иногда здешний дачник подкинет хлеба. В таких условиях пес, хоть на вид и не старый, долго не протянет, - уверены те, кто его подкармливал.

В интернете кинули клич: может, будущий хозяин пса смотрит сейчас на это фото? Фото: группа ВКонтакте "Реабилитационный центр бездомных животных г. Шахты"

ОСТАВЛЕН НА ПОГИБЕЛЬ

Прошло уже две недели как пес на песке у воды ждет своего хозяина, но, скорее всего, так и не дождется. Ростовские волонтеры распространяют грустную историю большого пса по соцсетям, чтобы у него как можно скорее нашелся новый хозяин.

- Он никуда не уйдет и будет ждать: собака оставлена на погибель, - пишут в одной из ростовских групп по пристрою бездомных животных. - Звонила в приют Азова. Там говорят, что мест нет. Но, если кто-то привезет животное, его возьмут. Помогите! Посодействуйте в спасении.

Здесь же передают координаты, по которым можно отыскать брошенной собаки. Азовский район, село Круглое, спуск к морю по центральной улице Чехова, поворот с трассы перед конторой.

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