Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 сентября 2021: количество зараженных возросло на 478 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 478 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 сентября 2021 - заразились еще 187 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 478 человек. Общее число зараженных составило 135 713.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,2% – от 46 до 65 лет; 12,1% – от 66 до 79 лет; 4,2% – старше 80 лет; 21,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 975 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 42 человека.

За сутки выздоровели 454 зараженных. За все время от ковида вылечились 117 618 зараженных.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 15 женщин в возрасте от 48 до 84 лет и 11 мужчин в возрасте от 52 до 79 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 642 человек.

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