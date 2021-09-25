«Раздался взрыв»: В ростовской пятиэтажке на Магнитогорской снесло перегородку между квартирами

Звонкий хлопок повредил перегородку между квартирами в ростовской многоэтажке. Фото: ГУ МЧС по РО

Из-за сильного хлопка газа в ростовской многоэтажке снесло перегородку между квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В субботу, 25 сентября, около девяти часов утра на пульт дежурного поступил звонок. - У нас раздался взрыв, - сообщил звонивший и назвал адрес: улица Магнитогорская, 3/1. Как оказалось, ЧП случилось на последнем этаже пятиэтажки, в результате которого повредилась перегородка между квартирами. Кроме того, как сообщают очевидцы, вылетели окна и остекление балкона.

Прибывшими к месту происшествия спасателями было эвакуировано 23 человека. Среди них есть пострадавший - 80-летний мужчина. Пенсионер находится в сознании и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

- От МЧС выезжало восемь единиц техники и 31 человек спасателей (горения не было, вскрывали двери). Дополнительным силам был дан отбой, - говорится в тексте сообщения.

Прокомментировали произошедшее и в городской администрации.

- По уточненной информации, пострадал мужчина 1959 года рождения в результате хлопка газовой смеси. Он направлен в БСМП. Других пострадавших нет. Жители допущены в квартиры. Специалисты Управляющей компании проводят работы по остеклению, спасатели - разбор двух межкомнатных не несущих стен в квартирах 31 и 17. Стены будут восстановлены силами УК, - добавили в мэрии города Ростова-на-Дону.

На место происшествия также прибыли сотрудники "Газпрома" и провели проверку.

- Было установлено, что шланг от газового опуска к плите находился в разъединенном положении. В целях безопасности специалисты оперативно приостановили газоснабжение дома. Несущие конструкции помещения не повреждены. Собственник, находившийся в квартире, от госпитализации отказался. Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования абонентом не заключён, - сообщили в ведомстве после проведенной проверки.

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Их доставили в больницу. Следователи работают на месте ЧП.