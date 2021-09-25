В "Газпроме" прокомментировали утренний взрыв в ростовской пятиэтажке

В "Газпроме" прокомментировали утренний взрыв на Магнитогорской Фото: Соцсети

В ростовском "Газпроме" прокомментировали утренний взрыв на улице Магнитогорской.

Ровно в десять часов утра на пульт аварийно-диспетчерской службы "Газпрома" поступила информация о небольшом хлопке в квартире на улице Магнитогорской. Бригада оперативно прибыла на место происшествия и провела проверку.

- Было установлено, что шланг от газового опуска к плите находился в разъединенном положении. В целях безопасности специалисты оперативно приостановили газоснабжение дома. Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования абонентом не заключен, - сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Также в ведомстве отметили, что несущие конструкции не были повреждены. Собственник квартиры не пострадал и отказался от госпитализации. Сейчас аварийная бригада все еще находится на месте происшествия. Правоохранители также проводят проверку.

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» призывает ежегодно проводить техническое обслуживание газового оборудования и соблюдать правила эксплуатации газовых приборов, - добавили в ведомстве.

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В МЧС сообщили, что 23 человека эвакуировано.