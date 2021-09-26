Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 сентября 2021: опасный вирус подхватили еще 480 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 480 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 сентября 2021 - заразился еще 191 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 480 человек. Общее число зараженных составило 136 193.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,3% – от 46 до 65 лет; 13,3% – от 66 до 79 лет; 2,5% – старше 80 лет; 21,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 064 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 42 человека.

За сутки выздоровели 448 зараженных. За все время от ковида вылечились 118 066 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 15 женщин в возрасте от 61 до 85 лет и 12 мужчин в возрасте от 41 до 90 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 669 человек.

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