Пропавшую месяц назад дончанку обнаружили живой

В Ростовской области нашли пропавшую месяц назад женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области волонтерам и правоохранителям удалось найти женщину, пропавшую месяц назад. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

48-летняя Наталья Г. бесследно исчезла в городе Красный Сулин еще 20 августа. Как сообщил "КП - Ростов-на-Дону" источник в правоохранительных органах, в тот злополучный день сестра пропавшей разговаривала с ней по телефону и внезапно связь оборвалась. Сначала женщина не придала этому значения, но когда Наталья к вечеру не появилась дома и связаться с ней не представлялось возможным, забила тревогу. Сначала родные пытались найти пропавшую самостоятельно, но никаких результатов их поиски не дали. Тогда отчаявшиеся близкие обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

В течение месяца шли поиски, но не было совсем никаких вестей. И вот 22 сентября долгожданный звонок возвестил о том, что Наталья все-таки нашлась живой. Женщину удалось обнаружить в психиатрической лечебнице города Новошахтинска. По словам источника в правоохранительных органах, женщина попала туда из-за встревожившихся соседей. Незадолго до своего исчезновения, Наталья стала частой клиенткой неврологического отделения местной больницы. В день ее пропажи соседи заметили, что женщина ведет себя чересчур агрессивно и вызвали полицию, а те, в свою очередь, оценив состояние дончанки, обратились за помощью к медикам, которые и доставили ее в лечебницу, где она провела весь последний месяц.

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