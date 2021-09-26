Снова неудача: "Ростов" уступил "Ахмату"

"Ростов" проиграл "Ахмату". Фото: ФК "Ростов"

В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ "Ростов" проиграл дома грозненскому "Ахмату". Игра состоялась на стадионе «Ростов - Арена». Она закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первая половина матча была очень активной. Клуб из Грозного раз за разом атаковал ворота желто-синих, но каждый раз голкипер Сергей Песьяков спасал ситуацию. Но на 36-й минуте очередной сейв сделать ему не удалось и после дальнего удара дончане пропустили первый мяч. На перерыв команды ушли со счётом 0:1.

В начале второго тайма судья назначил пенальти в ворота "Ростова", который грозненцы реализовали. До конца тайма расстановка сил не изменилась.

- В дополнительное время игроку «Ростова» Дмитрию Полозу удалось сократить отставание от противника. Однако времени для того, чтобы сравнять счёт уже не оставалось, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

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Мяч влетел в ворота ростовчан на 36 минуте матча.