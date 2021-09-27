Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 сентября 2021: в списках ковидников прибавилось еще 482 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 482 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 сентября 2021 - заразились еще 188 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 482 человек. Общее число зараженных составило 136 675.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 34,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 25,9% – от 46 до 65 лет; 13,9% – от 66 до 79 лет; 4,2% – старше 80 лет; 21,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 106 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 48 человек.

За сутки выздоровели 456 зараженных. За все время от ковида вылечились 118 522 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 50 до 98 лет и десять мужчин в возрасте от 37 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 697 человек.

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