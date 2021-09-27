Школьница из Ростовской области покончила с собой

По одной из версий, школьница свела счеты с жизнью из-за проблем с учебой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в благополучной семье, произошла большая трагедия. Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, 45-летняя сотрудница детского сада обнаружила свою дочь, 14-летнюю учащуюся восьмого класса, мертвой.

Как пояснил источник издания, видимых проблем у девочки не было. Она росла в благополучной семье. Общение со сверстниками тоже строилось гладко. Сейчас следователи выясняют все детали случившегося. Также пытаются понять, какие мотивы двигали подростком, который решился на такой отчаянный шаг.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице покончила с собой 13-летняя гимнастка. По одной из версий, причиной могла стать усталость от нагрузок.

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