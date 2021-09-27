Три поражения, три ничьи и одна победа: 53 дня Юрия Семина на посту главного тренера ФК "Ростов"

Как играл "Ростов" во время тренерства Юрия Семина. Фото: ФК "Ростов"

Болельщики потрясены: главный тренер футбольного клуба "Ростов" Юрий Семин подал в отставку. Он отработал на этом посту всего 53 дня, за это время "желто-синие" смогли набрать всего шесть очков из 18 возможных. Работа Семина не удовлетворила ни болельщиков, ни его самого, ни клуб в целом. Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заверил, что решение о расставании с Юрием Семиным было принято обоюдно руководством клуба и самим наставником. "КП - Ростов-на-Дону" решила вспомнить о прошедших шести играх чемпионата и одном кубковом "сражении" под руководством Юрия Семина.

"ХИМКИ" - "РОСТОВ" (8 АВГУСТА) - 1:1

Это был первый матч под руководством Юрия Семина. Он и сам перед ним говорил, что волнуется так, будто это первый матч в его карьере. За те пять дней, что он провел с клубом, наставник уже успел внести некоторые изменения и больше всего переживал за их результативность.

Стоит отметить, что к этой игре в строй вернулся норвежец Матиас Норманн, иначе результат игры мог быть хуже. Игрок, скажем так, добавлял надежности в опорной зоне и очень хотел показать себя перед новым тренером.

Его возвращение сыграло на руку и бомбардиру Кенто Хашимото, он смог создавать больше голевых моментов в игре. Именно Кенто сделал передачу на Комличенко, который забил быстрый гол на 14-й минуте матча. Хашимото мог удвоить отрыв, но великолепный сейв Филина на линии ворот не дал ему это сделать.

Второй тайм был размеренным для обеих команд, пока тренер "Химок" не сделал тройную замену, а арбитр не назначил пенальти в ворота "Ростова" - его удачно реализовал Денис Глушаков и сравнял счет, который остался неизменным до конца матча.

"РОСТОВ" - "ЦСКА" (14 АВГУСТА) - 1:3

До этого матча московский клуб потерпел два поражения в столичных дерби и ему было необходимо реабилитироваться победой в Ростове.

Первый тайм "красно-синие" провели на высоте, в то время как "Ростов" "сдувался" под натиском именитого соперника. За первую 45-минутку гости нанесли не менее десяти ударов по воротам Сергея Песьякова, два из которых голкипер отразить не смог. Первый мяч забил в ворота донского клуба Бийол на восьмой минуте матча, а второй влетел уже под конец тайма, на 36-й минуте игры, после удара Чалова. Атаки дончан выглядели очень печально, да и к тому же, клуб снова лишился в этом тайме Матиаса Норманна, который получил новую травму.

Во второй половине матча смог отличиться Глебов, забив на 54-й минуте игры мяч в ворота столичных гостей. Здесь Юрий Семин перевел команду на схему с тремя центральными защитниками, немного стабилизировав игру ростовчан. Но длилось это недолго, и под конец матча в наши ворота залетел третий мяч после удара Марадишвили. Москвичи стали победителями в этой игре, а "Ростов" потерпел свое первое поражение под руководством Юрия Семина и продолжил свои скитания "на дне" турнирной таблицы с единственным очком в арсенале.

"НИЖНИЙ НОВГОРОД" - "РОСТОВ" (22 АВГУСТА) - 1:2

Букмекеры назвали этот матч худшим в пятом туре РПЛ с точки зрения качества игры и насыщенности событиями. Но результат его очень порадовал Юрия Семина и расстроил Александра Кержакова, чья команда потерпела второе поражение подряд после трех стартовых туров.

Волжане рано обрадовались после того как Максим Осипенко на третьей минуте направил мяч в собственные ворота. Затем обе команды не создавали вообще никаких опасных моментов и просто "катали" мяч по полю. На 36-й минуте матча Кенто Хашимото решил отыграться за досадную неудачу своего партнера и дальним ударом сравнял счет. Глядя на игру, болельщики думали, что счет на табло останется таким до конца встречи.

В самом начале второго тайма "Нижний" имел шанс забить, но Калинский сделал прострел мимо цели. А затем игра вновь остановилась, но на 89-й минуте победа сама свалилась в руки ростовчан, когда мяч ударился в Масоэро и влетел в ворота его же команды - "Нижнего Новгорода". Это была первая и последняя победа клуба под руководством Юрия Семина.

"УРАЛ" - "РОСТОВ" (27 АВГУСТА) - 1:1

Этот матч не выявил лидера. Обе команды были явно не рады своему положению в турнирной таблице. Каждый из клубов рассчитывал на победу в отчетной игре, но объективно ближе к ней оказался "Ростов". Команда Юрия Семина всю игру виртуозно атаковала ворота соперника и выглядела гораздо предпочтительнее соперника.

За игру Комличенко имел как минимум три момента, чтобы открыть счет, но ни один почему-то не использовал. Во втором тайме Полоз все-таки смог результативно атаковать ворота Помазуна. Но сохранить победный счет гостям с Дона так и не удалось.

"Урал" смог избежать поражения после удара Максименко на 81-й минуте матча. Артем вполне мог оформить и дубль, но предусмотрительный Баштуш головой вынес мяч с линии ворот. Стоит отметить, что итоговая ничья не принесла удовлетворения ни одной из команд.

"РОСТОВ" - "КРАСНОДАР" (13 СЕНТЯБРЯ) - 1:1

Долгожданное для болельщиков южное дерби выдалось довольно напряженным. Обе команды долгое время не могли нанести удар по воротам соперника. А вторая половина первого тайма и вовсе стала кошмаром для "Краснодара" - автогол Спайича, красная карточка бомбардира Гжегожа Крыховяка, травма форварда Кордобы, промах Кабеллы во время пенальти. Казалось, "Ростову" даны все шансы на победу.

Но команда Юрия Семина, имея численное преимущество, так и не двинулась вперед, чтобы дожать соперника, а вместо этого почему-то стала рассчитывать на быстрые контратаки. Краснодарцы не стали испытывать судьбу и регулярно создавали голевые моменты у ворот противника. "Ростов" проявил смелость только после пропущенного на 65-й минуте мяча, но вырвать победу им так и не удалось - игра окончилась ничьей, и текущее положение дончан в турнирной таблице так и не изменилось.

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" - "РОСТОВ" (18 СЕНТЯБРЯ) - 4:2

"Крылья Советов" в противостоянии с "Ростовом" сделали ставку на яркое начало первого тайма, но успехом их стартовая активность не увенчалась. Кроме того, хозяева на 23-й минуте матча пропустили гол от Комличенко, а быстро отыграться им не удалось. Но автогол Баштуша все-таки позволил им сравнять счет до конца первого тайма..

А затем мячи посыпались в ворота "Ростова" как из рога изобилия. Голы Бегича и Глушенкова помогли "Крыльям" сделать отличную заявку на победу. Но "Ростов" отказывался отдавать победу без боя, и Глебов нанес результативный удар по воротам соперника. Правда, организовать полноценный камбэк южане не смогли. Более того, напоследок хозяева поймали соперника на контратаке, и Сарвели, поразив ворота Песьякова, установил окончательный счёт. Донской клуб по-прежнему не смог оттолкнуться от дна турнирной таблицы, что расстраивало не только самих игроков, но и их тренера.

"ЧАЙКА" - "РОСТОВ" (22 СЕНТЯБРЯ) - 1:0

Это поражение донского клуба стало последней каплей в терпении Юрия Семина и болельщиков команды.

У "Чайки" проблем было столько, что "Ростову" даже и не снилось. Клуб только что вышел из ФНЛ-2 и стал подниматься наверх. Эта победа могла быть самой легкой для "Ростова", но и здесь донской клуб не смог завоевать преимущество. Команда Юрия Семина оказалась не готова даже к тому, чтобы регулярно создавать позиционные атаки, хотя и играла основным составом. Игрок гостей Иван Олейников смог пробить так, чтобы голкипер Егор Бабурин не смог отразить его удар.

Казалось бы, что пропущенный гол разозлит "Ростов", но настроение команды так и не изменилось. Во втором тайме "Ростов" прибавил: значит, Юрий Семин рассказал, что такое проигрывать команде ФНЛ-2. У ворот "Чайки" появились моменты – могли забивать Баштуш, Соу и Комличенко. Но и этого не произошло. Именно поэтому вырвать победу донскому клубу так и не удалось, и Юрий Семин вместе с командой вылетели из Кубка.

А теперь болельщики смогут наблюдать за игрой донского клуба под руководством исполняющего обязанности главного тренера Заура Тедеева.

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