Что известно об исполняющем обязанности главного тренера ФК "Ростов"

Что известно о новом наставнике желто-синих. Фото: ФК "Ростов"

Как известно, в тренерском штабе донского футбольного клуба "Ростов" произошли значительные изменения. Главный тренер желто-синих Юрий Семин подал в отставку, а так как в середине сезона команде оставаться без тренера непозволительно, руководство клуба приняло решение назначить в качестве исполняющего обязанности главного тренера наставника "молодежки" "Ростова" Заура Тедеева. "КП - Ростов-на-Дону" выяснила, что известно о нынешнем наставнике "желто-синих".

Итак, 40-летний Заур Тедеев является российским футболистом и тренером, в юные годы играл на позиции полузащитника. В 1997 году ему довелось попасть в заявку клуба "Спартак - Алания", но в тот же год он был отправлен в дублирующую команду "Алания - 2", за которую провел 39 матчей и даже забил два гола. В октябре 1999 года в домашнем матче против "Шинника" он вышел на замену, тогда-то и состоялся его дебют в высшем дивизионе. С 2001 по 2002 год Заур Тедеев играл в первенстве дублеров. А затем перешел в команду "Автодор", за которую сыграл 27 матчей в 2004-2005 годах и забил один гол.

После окончания игровой карьеры он стал тренером родного "Автодора", там он проработал всего год - с 2007 по 2008. С 2010 по 2011 он тренировал "Беслан - ФАЮР". А в 2013 координировал игру "Алании - Д". В 2014 был тренером "Атырау", а с 2015 по 2016 являлся главным тренером "Алании".

В Ростов Тедеев перебрался в 2019 году и стал наставником молодежной команды "Ростова", коим до сих пор и является. Уже 2020 году он вывел молодежку на поле против основного состава "Сочи", когда весь основной состав "Ростова" вынужден был уйти на карантин по коронавирусу, а сочинцы перенести игру отказались. Мальчишкам 16-18 лет тогда, конечно, не удалось одержать победу, поскольку ни один из них не имел опыта игры в РПЛ. Игроки "Сочи" оказались нещадными, но ребята все-таки смогли отыграть один мяч. Матч закончился со счетом 10-1 в пользу хозяев поля.

Из родни у Заура Тедеева есть младший брат Мадрид, который также является футболистом и дед - видный общественный деятель Северной Осетии - Алании Павел Тедеев.

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