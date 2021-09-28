Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 сентября 2021: 485 дончан заразились коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 485 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 сентября 2021 - заразились еще 188 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 485 человек. Общее число зараженных составило 137 160.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 33,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,6% – от 46 до 65 лет; 13% – от 66 до 79 лет; 4,9% – старше 80 лет; 21,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 986 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 51 человек.

За сутки выздоровели 357 зараженных. За все время от ковида вылечились 118 879 зараженных.

Подтвердилась смерть 25 инфицированных. Это 13 женщин в возрасте от 23 до 90 лет и 12 мужчин в возрасте от 41 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 722 человека.

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