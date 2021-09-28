Повторила подвиг Ольги Бузовой: какие испытания достались ростовчанке Вале Карнавал на шоу "Форт Боярд"

Ростовчанка и известная тиктокерша Валя Карнавал стало участнице шоу "Форт Боярд". Фото: скриншот с телеэфира передачи Фото: Телеканал СТС

Ростовчанка и известная тиктокерша Валя Карнавал попала в самую молодую команду участников популярного шоу "Форт Боярд". Девушка оказалась самой громкой среди своих партнеров. Вместе с Карнавал в команду попали популярные тиктокеры и участники других известных на телевидении проектов.

На долю Вали выпали достаточно тяжелые испытания. Ведущий шоу Сергей Бурунов отправил ее в ужасную комнату кукол, где девушке необходимо было добыть специальный код для получения очередного ключа от сокровищницы. Но заветные цифры от кодового замка оказались не на куклах, как предполагала Валя, а на живых скорпионах, которые посыпались прямо на голову девушки, и пауках-птицеедах, мирно сидящих на сетке. До смерти испуганная девушка смогла взять себя в руки: она брала каждое членистоногое и все-таки смогла добыть ключ для своей команды.

Фото: скриншот с телеэфира передачи

Затем Вале Карнавал предстояло повторить подвиг, который в одном из прошлых сезонов шоу уже совершала Ольга Бузова. Девушку увел за собой Посмераль, а команда обнаружила Валю привязанной к огромному прямоугольнику, именуемому "качелями" и поднятой на неимоверную высоту над стенами Форта. Партнерам тиктокерши предстояло раскачать ее настолько сильно, чтобы она смогла дотянуться до висящей на еще большей высоте подсказки. Внизу все происходящее контролировали голодные тигры. С душераздирающим криком Валя летела к заветной подсказке и таки смогла до нее добраться и команда получила еще один заветный ключ.

Фото: скриншот с телеэфира передачи Фото: Телеканал СТС

В третьем испытании Валентине не повезло, но вина в этом была не ее, а партнерши по команде, участницы проекта "Пацанки" Ксении Прокофьевой. Девушкам предстояло синхронно подняться по воздушной лестнице, испытание усложнялось еще и тем, что сделать это предстояло прямо над пучиной бездонного океана. Но Ксения не удержалась на лестнице и рухнула в воду. Девушка сильно испугалась, наглотавшись воды и не смогла продолжить испытание, несмотря на уговоры ведущего и партнеров по команде. Валя до последнего собиралась добраться до подсказки одна, но без партнера сделать это было попросту невозможно и испытание было провалено.

Фото: скриншот с телеэфира передачи Фото: Телеканал СТС

Но команда все-таки смогла дойти до заветной сокровищницы и собрать там более 118 тысяч рублей, чем после пройденных испытаний все оказались вполне довольны.

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