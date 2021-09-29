Коронавирус в Ростове-на-Дону 29 сентября 2021: 483 дончанина оказались заражены опасным вирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 483 человека Фото: Артем ЛЕНЦ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 29 сентября 2021 - заразился еще 181 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 483 человек. Общее число зараженных составило 137 643.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 34,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 25,7% – от 46 до 65 лет; 13,2% – от 66 до 79 лет; 4,8% – старше 80 лет; 21,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 112 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 58 человек.

За сутки выздоровел 341 зараженный. За все время от ковида вылечились 119 220 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это десять женщин в возрасте от 52 до 63 лет и 18 мужчин в возрасте от 49 до 95 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 750 человека.

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