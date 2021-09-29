Мать, посадившую семилетнюю дочь на привязь, осудили в Ростовской области

Наталья проведет ближайшие годы в колонии. Фото: личная страница Натальи в социальной сети

В Новошахтинске Ростовской области завершился судебный процесс, главной фигуранткой которого стала местная жительница. 23-летнюю Наталью (все имена изменены – прим. ред.) обвиняли в истязании семилетней дочери. Женщина вместе с сожителем использовала суровые методы воспитания.

Так, Наталья связывала дочь Настю колготками по рукам и ногам, чтобы та не портила вещи в квартире. А также часто поднимала руку на малышку. Все эти методы воспитания с энтузиазмом поддерживал ее второй муж, 24-летний Игорь.

Настю привязывали к батарее за малейшую провинность. Фото: соцсети

Собственно, когда обо всем узнали правоохранители, он также попал под следствие.

Правда, для женщины сторона обвинения запросила реальный срок, а в случае с мужчиной настаивали на принудительном лечении. Дело в том, что у Игоря имеются отклонения в психическом здоровье.

Как рассказали корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе суда, в отношении Натальи уже вынесли решение.

Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Обвинение уверенно, что дочь женщина истязала вместе со своим вторым по счету мужем. Фото: личная страница Натальи в соцсети

- Приговор в законную силу пока не вступил, - уточнили в суде.

В отношении Игоря решение пока не приняли.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что Настя – не единственная дочь Натальи. У женщины есть еще младшая дочь, но с ней осужденная не общалась несколько лет. Малышка живет с родным отцом.

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