Бумажные шпаргалки вымерли?: Ростовский учитель рассказала об уловках нынешних школьников

Какие шпаргалки используют современные школьники? Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Родители радостно ставят галочку в календаре: первый месяц учебного года позади. Сколько успели узнать и усвоить школьники? Учителя успели это проверить на контрольных и диктантах. Конечно, уверенные в себе ученики, зубрившие материал и днем, и ночью, исправно строчили на листик решения, формулы и тексты без ошибок, даже не поднимая головы. А вот те, кто решил воспользоваться девизом мультяшного Вовки из Тридевятого царства, подумали - "и так сойдет", закрыли учебник после прочтения трех страниц и наделали себе кучу "шпаргалок".

КАК ВЫГЛЯДИТ СОВРЕМЕННАЯ "ШПАРГАЛКА"?

Раньше учителя относились к шпаргалкам более или менее лояльно, так как в большинстве своем дети их писали на бумаге. Преподаватели стремились, конечно, и приструнить школьников, пугая экзаменами, но могли и "не заметить" малюсенький листик под партой. Некоторые считали, что, переписывая информацию из учебника бисерным почерком, школьник хоть что-то да запоминает. Причем он переписывает правила не один раз, а как минимум, два: на контрольной-то тоже надо все подробно изложить.

Но сегодня на смену крохотным бумажкам и шуршащим на коленях учебникам пришли мобильные телефоны. Сначала те, в которых не было интернета: там можно было сделать тематические заметки и не носить кучу шпаргалок, а при необходимости еще и переслать другу нужный ему ответ на вопрос. Потом в руках продвинутых ребятишек оказались мобильники с фотокамерой: здесь и вовсе не надо было утруждаться - снял в учебнике страницы с нужной темой, спрятал гаджет в надежном месте и списывай себе на здоровье. А теперь в арсенале у каждого школьника - навороченный смартфон с камерой, интернетом и другими полезными функциями.

- Сейчас с бумажными шпаргалками никто не ходит. На все есть телефон - только оттуда и списывают. Ничего ведь сложного - в нужную ссылочку кликнул, и вот тебе, пожалуйста, все готовое, нужно только списать без ошибок. Но мои ученики знают, что на своих уроках я такого не допускаю! - отметила педагог ростовской школы Татьяна Никитина.

Так телефон и стал самым надежным "помощником" школьников на контрольных.

"ШПАРГАЛКАМ" - БОЙ!

И вот уже бумажные шпаргалки преподаватели считают за благо. Педагоги выступили единым фронтом и всеми возможными и невозможными способами стараются не дать ученикам попросить помощи у "умной машины". Но вот загвоздка - телефон это личная вещь, и согласно действующему в России законодательству, отбирать его никто не имеет права. Но учителя нашли выход и из этой, казалось бы, непростой ситуации.

- Перед зачетными работами лично я заставляю телефоны убирать в портфели и сумки и строго слежу за этим. Кроме того, у нас в школьных правилах прописано, что ученик может пользоваться телефоном только с разрешения педагога, - рассказала Татьяна Никитина.

И наверняка, так поступают многие учителя, так как "выудить" телефон из кармана незаметно ничего не стоит, а вот из портфеля - еще надо постараться.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ

Выпускники ростовских школ разных лет с удовольствием вспомнили, как сами были школьниками и делали к контрольным шпаргалки, а затем прятали их во всех возможных и невозможных местах. Изобретательнее оказались девочки: у них просто было больше мест, куда пристроить подсказку. Распределяли маленькие листочки в нижнем белье, прятали под резинками чулок, а микронаушники прикрывали длинными пышными волосами. Но не отставали и мальчики, скрывающие шпаргалки под часами и имеющие ремни с "секретом".

- В наше время со шпаргалками, конечно, было сложновато, потому что писали мы перьевыми ручками и сидели за открывающимися партами. Но находились все-таки и те, кто умудрялся не только качественно написать шпаргалку, но и умело ей воспользоваться, - вспоминает 73-летняя ростовчанка Нина Иванова. - Парты были высокие, поэтому между ними и полом был большой промежуток, в который можно было подсунуть шпаргалку под пятую точку впереди сидящего, а тот в свою очередь прятал ее под крышкой парты в выемке для портфеля - так и передавали. А вообще, чаще всего мы списывали просто заглянув через плечо в тетрадь одноклассника.

- Я обычно шпаргалки прятал под часами или в чехле телефона. Крайне надежные места, хочу сказать, и совершенно незаметные. Не без того, конечно, - и телефонами для списывания пользовались, но тогда бумажные шпаргалки были все-таки еще в ходу. Помню, экзамен как-то с гарнитурой сдавал: провод вокруг руки обмотал, а сверху часы надел, наушник в ухо вставил и руку якобы под голову подложил, а друг мне ответы наговаривал, - рассказал выпускник 2011 года Евгений.

- Я перед экзаменом на юбку с изнанки пришила несколько карманчиков и в них спрятала множество шпаргалок, на все случаи жизни, как говорится, Но когда я их стала доставать, учительница заметила и не выгнала меня из класса лишь потому, что шпаргалки у меня были абсолютно на все вопросы и аккуратно написаны, но, разумеется, все отобрали, - рассказала выпускница 2019 года Анастасия.

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