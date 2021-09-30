Коронавирус в Ростове-на-Дону 30 сентября 2021: инфекция застала врасплох еще 489 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 489 человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Коронавирус в Ростове-на-Дону 30 сентября 2021 - заразился еще 181 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 489 человек. Общее число зараженных составило 138 132.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 33,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,3% – от 46 до 65 лет; 12,1% – от 66 до 79 лет; 3,3% – старше 80 лет; 19,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 162 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 51 человек.

За сутки выздоровели 332 зараженных. За все время от ковида вылечились 119 552 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 15 женщин в возрасте от 60 до 84 лет и 12 мужчин в возрасте от 52 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 777 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 29 сентября 2021: 483 дончанина оказались заражены опасным вирусом.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 29 сентября 2021 года.