"Без лишнего стресса сдать ЕГЭ": Что думают ростовские учителя об идее сократить количество контрольных в школах

Ростовские учителя высказали мнение поручении Путина сократить количество контрольных и проверочных работ Фото: Андрей КАРА

Уже несколько дней школы Ростова гудят: обсуждают обращение главы государства Владимира Путина к Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям с просьбой обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования, а именно уменьшить количество контрольных и проверочных работ в школах В "КП - Ростов-на-Дону" поинтересовались мнением донских педагогов по поводу этих наблюдений. Свою точку зрения высказали учителя по двум основным школьным предметам, которые сдают все ученики.

МНЕНИЕ ФИЛОЛОГОВ

- У меня двоякое впечатление. С одной стороны, уменьшение количества проверочных и контрольных работ разгружает и учеников, и учителей. Но, с другой стороны, дети знали, что каждый раздел, модуль, блок программы должен заканчиваться контрольным итогом, что подстегивало учеников, мотивировало их на активное обучение, - делится мнением учитель русского языка и литературы Людмила Куприянова.

- Кроме того, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ предполагает выделение часов в программе курса на проверочные работы. От этого тоже была своя польза - это позволяло в течение учебного года адаптировать школьников к промежуточному и итоговому контролю. Это позволяет детям стать стрессоустойчивыми, готовыми к трудностям. Поэтому не могу полностью согласиться с тем, что уменьшение количества проверочных и контрольных работ во благо.

Конечно, нужно еще думать, о каком предмете идет речь. Если это русский язык или математика - базовые предметы для ВПР и обязательные для ОГЭ и ЕГЭ, то тут надо подумать, что лучше: разгрузить ученика в течение учебного года или настойчиво готовить их к итоговым испытаниям. Наверное, здесь нельзя забывать, что тяжело в ученье - легко в бою.

Ее коллега, тоже учитель русского и литературы - Татьяна Никитина также видит и пользу от решения сократить количество контрольных, но и видит негативные последствия.

- У меня также сложилось двоякое мнение об этом решении. Одно дело, когда ребенка можно объективно оценить - как устно, так и письменно. Но если снизить количество контрольных и проверочных работ, то объективно оценить знания детей не представляется возможным. Что касается моего предмета, то экзамен по русскому языку не делится на устную и письменную часть. Если бы это было так, то сокращение числа контрольных работ еще можно было бы понять, но экзамен исключительно письменный, поэтому я считаю, что такое решение неуместно. По каким-то другим предметам, может быть, и можно снизить количество контрольных работ, но что касается обязательных для ЕГЭ и ОГЭ предметов, то этого, по моему мнению, делать стоит.

Также отмечу, что их не так уж и много - три-четыре за четверть, так куда же еще снижать?

МНЕНИЕ МАТЕМАТИКОВ

- Наши учебные программы по математике как раз и предусматривают такой вид проверки знаний как контрольные. Я не считаю, что учебный год перегружен контрольными и проверочными работами. Они запланированы после изучения очередного блока - обычно это большая и важная тема или глава, - объясняет учитель математики Николай Авилов.

- Результаты помогают нам, учителям, увидеть, где у ребят остались пробелы в знаниях, и скорректировать свою работу, что-то объяснить дополнительно. Ученику же проверка помогает понять, на каком уровне он освоил материал на сегодня. А в условиях подготовки к экзаменам в формате ЕГЭ регулярные контрольные просто необходимы. Это как регулярная тренировка у спортсменов и психологическая подготовка.

Например, в нашей школе у старшеклассников проводятся ежемесячные проверочные работы в формате ЕГЭ, и это помимо контрольных работ по программе. Их итоги наглядно покажут ребятам, что готовиться к ЕГЭ все-таки надо, и нужно делать это серьезно. Привыкнув к такому формату, ученик обойдется без лишних нервов на самом экзамене. Я понимаю, что мое мнение по этому вопросу идет в разрез с поручением президента, но, возможно, он имел ввиду перегруженность учеников по другим предметам. Математика - это такая наука, где все знания важны в комплексе, и если что-то выпадает, то теряется все, и хорошего результата не получить. Поэтому всё нужно держать на контроле.

- Мы по математике даем все контрольные работы по нормативу - не больше. После прохождения той или иной темы проверяем, как ее усвоили ученики. Возможно, давая поручение о сокращении контрольных и проверочных работ, глава государства вел речь о количестве ВПР, которые выбиваются из планирования, то есть проводятся за счет других предметов. Но такие случаи бывают крайне редко, и совершенно непонятно, что здесь можно уменьшить, - считает учитель математики Юлия Тепина.

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