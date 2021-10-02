Учительница, первоклассник и глобус: самые известные школьные памятники Ростова

Образовательные скульптуры в Ростове-на-Дону. Фото: Википедия, архив КП, городская администрация

Уже 5 октября школьники принесут тысячи букетов своим учителям в профессиональный праздник - День учителя. В Ростове этот праздник любят, а учителям и силе знаний посвящены сразу несколько скульптурных композиций в городе. "КП - Ростов-на-Дону" решила вспомнить, где в донской столице можно сделать селфи ко Дню учителя в тему.

"УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ"

Трогательная сцена: первая учительница встречает первоклашек на линейке 1 сентября. Этот бронзовый монумент установили в 2012 году, конечно, 1 сентября. Он находится на улице Красноармейской рядом со школой № 78. Немаленькая скульптура - высотой в три с половиной метра умиляет родителей, дедушек и бабушек, которые отводят внуков в школу.

Скульптор Сергей Олешня изобразил учительницу, но не одну, а с двумя первоклассниками - мальчиком и девочкой, которые спешили на свой первый в жизни урок. Дети заходят в арку: так показана роль педагога, готовящего детей ко взрослой жизни за стенами школы.

Создатель памятника работал над ним в течение полугода. Напомним, что именно он создал памятник императрице Елизавете Петровне и памятник первому водопроводу Ростова-на-Дону.

ПАМЯТНИК ПЕРВОКЛАССНИКУ

Этот памятник был открыт ровно на год раньше памятника учительнице - 1 сентября 2011 года. Он отлит из бронзы и установлен на улице Максима Горького, 115, во дворе гимназии № 36. Он был создан по инициативе главы Ленинского района Сергея Сухариева.

По замыслу, герой должен был быть похож на Малыша из известного произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Власти города провели конкурс среди учеников 7-9 классов. Ребята предоставили свои эскизы, и победительницей оказалась девятиклассница Анна Николаева. Деньги на создание памятника выделили спонсоры.

На его изготовление у скульптора ушло полгода. В высоту он достигает двух метров и весит примерно полтонны. Теперь ростовчане каждый день видят радостного мальчика-первоклассника в школьной форме, который сидит на глобусе и держит в руках книгу. Как отметил сам скульптор, он попытался изобразить типичного школьника у которого одинаково хватает сил на учебу и развлечения.

АРТ-ОБЪЕКТ "ГЛОБУС"

Этот арт-объект был открыт в октябре 2015 года. Он находится на пересечении проспекта Стачки и улицы Спартаковской. Объект был создан на деньги благотворителя. Индивидуальный предприниматель Владимир Бабушкин, который занимается изготовлением различных объектов из пластмассы, выделил средства на скульптурную композицию.

Она представляет собой глобус, раскрашенный яркими красками. В диаметре арт-объект достигает двух с половиной метров. Под ним стоит табличка: "Россия - крупнейшая страна мира, занимающая одну восьмую часть суши. Россия единственная в мире омывается 12 морями. Площадь России равна площади планеты Плутон".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Без лишнего стресса сдать ЕГЭ": Что думают ростовские учителя об идее сократить количество контрольных в школах.

Мнение у педагогов сложилось довольно неоднозначное.