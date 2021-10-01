Новые ограничения по коронавирусу в Ростовской области: что изменится с 4 октября

В Ростовской области снова ужесточили коронавирусные ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые ограничения по коронавирусу в Ростовской области начнут действовать 4 октября. Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев. Рассказываем, что изменится в донском регионе с понедельника.

Работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе жителей в возрасте от 65 лет и старше и с хроническими заболеваниями.

В больницах снова приостанавливаются профилактические осмотры и диспансеризация. Исключение составляют углубленная диспансеризация переболевших ковидом, диспансеризация детей и вакцинация.

Будет сокращена допустимая заполняемость театров и концертных залов. С понедельника зрительные места разрешат заполнять только на 50%. Максимальное число зрителей не должно превышать 500 человек. Запрещена работа танцевальных залов и площадок, в том числе на предприятиях общественного питания.

Запретят очные занятия дополнительной образовательной программы для детей младше 18 лет. До 1 ноября такие уроки будут проводить лишь в дистанционном режиме или в формате индивидуальных занятий.

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