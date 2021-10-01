В азовском порту арестовали партию БТР

В Ростовской области арестовали партию бронетранспортеров. Фото: РИА Новости

В азовском порту была арестована партия из восьми советских гусеничных бронетранспортеров. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Одна из компаний пыталась провезти их транзитом из Болгарии в Белоруссию. Стоит отметить что на руках у перевозчика оказались ложные акты о демилитаризации. Техника и запчасти ехали в Белоруссию, там планировалось сменить ее назначение на гражданское. После этого она должна была быть продана в Россию, там на нее особо высокий спрос.

Болгарская компания, которая отправила технику, подготовила для нее документы с ложными данными о том, что были проведены работы по демилитаризации машин. Компания-перевозчик, владелец которой находится в США, в свою очередь представила эти данные на российскую таможню.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело о контрабанде оружия.

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