В Ростовской области выявили города и районы с самыми плохими дорогами

Антилидером оказался город Шахты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Названы города и районы Ростовской области с самыми плохими дорогами. О состоянии дорожного хозяйства и транспорта говорится в докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Авторы определили в городах и районах долю протяженности дорог, не отвечающих требованиям. Больше всего таких дорог в городе Шахты — 78,60%. Среди городов антилидерами также стали Таганрог, где в ремонте нуждаются 63,98% дорог, и Гуково с показателем 49,92%. Среди муниципальных образований худшие показатели в Советском (72,50%); Каменском (71,50%) и Константиновском (63,89%).

При этом в Шахтах доля плохих дорог активно растет — с 2019 года этот показатель увеличился на 27,37 %. Негативная тенденция наблюдается и в городе Зверево, где в 2019 в ремонт требовался 41,12% дорог, а в 2020 — уже 46,20%. В Гукове и Таганроге при наличии плачевной статистики за год ситуация не изменилась.

Среди муниципальных районов ситуация не такая удручающая. С 2019 доля плохих дорог выросла в Кагальницком районе — с 39,90 до 40,50 %. В Каменском районе доля плохих дорог сократилась на 3%, в Константиновском и Советском районах показатели практически не изменились.

Авторы исследования говорят, что состояние дорог могло ухудшиться по разным причинам. Среди них возросшая транспортная нагрузка, погодные условия.

— Проводимый ремонт не позволяет в полной мере компенсировать потери качества автомобильных дорог, — говорится в докладе.

Еще один раздел доклада посвящен транспортной доступности населенных пунктов. Население городских округов могут добраться до административного центра и на автобусе, и на электричке. При этом в 28 муниципальных районах все еще есть населенные пункты, которые не связаны с центром автобусным или железнодорожным сообщением. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Кагальницком районе, где проблемы с передвижением испытывают 15,80 % населения. В Багаевском районе с этим сталкивались 9,10% человек; в Зимовниковском — 5,40%.

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