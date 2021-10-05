Что закроют, а что - нет?: Как сильно повлияют ограничения массовых мероприятий в стране на отдых Ростовчан

Введенные ограничения на запрет массовых мероприятий не коснулись донского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сейчас все активно обсуждают слова главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой о запрете на проведение массовых мероприятий по всей России. В "КП - Ростов-на-Дону" решили проверить, насколько сильно это помешает отдыху жителей и гостей донской столицы.

МОГЛИ БЫ ЗАПРЕТИТЬ

Согласно введенному запрету на проведение массовых мероприятий по всей России, нельзя собирать одновременно более трех тысяч человек в одном помещении. Но эти ограничения совершенно никак не могли коснутся Ростовской области, так как после введения губернатором Василием Голубевым новых ограничений, которые вступили в силу 4 октября, максимальная заполняемость театров и концертных залов составила 50%, а это - не более 500 человек.

Запрет мог коснуться лишь матчей на "Ростов-Арене", так как их могли посетить одновременно до пяти тысяч зрителей. Теперь его заполняемость наверняка будет снижена.

ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ЗАТРОНУЛИ

Нашему изданию удалось выяснить, что под ограничения не подпадает:

- выставки, например, в историческом музее "Россия - моя история" или областном краеведческом музее;

- музыкальные выступления в Филармонии;

- многочисленные квесты;

- тематические программы в барах (StandUp, мини-концерты, выступления музыкантов и др.);

- постановки в музыкальном театре;

- спектакли драматического театра и молодежного;

- фильмы в кинотеатрах. Таким образом, в плане досуга жизнь ростовчан и дончан в целом в октябре не поменялась. В Ростове можно выбрать отдых по душе из большого количества событий, а в районах - посетить выставки в местных музеях.

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