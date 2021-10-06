«Краш-тест» кошелька и нервов на каршеринге: Почему водители разбиваются на арендованных авто

Разбираемся, когда водитель ответит по всей строгости, если учинит аварию на дороге Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове за минувшие дни произошло два серьезных ДТП с участием каршеринговых автомобилей. Одна машина опрокинулась в районе Вертолетного поля. Водитель двигался на высокой скорости и не уступил дорогу «Ниссану», который двигался по главной полосе. Днем ранее такой же каршеринг на улице Вятской угодил прямо в столб. Автомобиль разорвало пополам, 20-летний водитель чудом остался жив. Арендованные автомобили очень часто мелькают в сводках аварий, и они часто ездят по городу, не соблюдая правил ПДД.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, почему водители не боятся попасть в ДТП за рулем такого авто и не соблюдают правила дорожного движения.

ИНОМАРКА В РУКИ - ЗА 700 РУБЛЕЙ

Никогда еще автомобиль не был так доступен для городской езды как сейчас. За 500-700 рублей можно взять и кататься час по городу на хорошей иномарке. Шеринговые службы удовлетворяют предпочтения самых разных клиентов - дают в аренду самые разные марки. «Школы», «Фольксвагены», «Ниссаны» в среднем стоят больше миллиона по нынешним ценам. Цена машин не останавливает лихачей гонять на этих авто и разбивать их под списание. Водители считают раз они заплатили, значит нужно «выжать» из автомобиля все: не свое - не жалко! Если транспорт не нужно самому ремонтировать, то зачем беречь кузов, подвеску и мотор - все равно любые проблемы будут касаться компании, а не временного владельца железного коня.

Но временный водитель тоже в ответе за имущество в аренде. Подобные выходки оборачиваются ДТП и серьезными штрафами для горе лихачей.

Фирмы по аренде транспорта пытаются бороться с агрессивными водителями. Есть целая система штрафов: например, за скол на бампере придется заплатить около 20 тысяч рублей, за езду по грунтовой дороге тоже наказывают, за передачу автомобиля для вождения третьим лицам можно попрощаться со 100-150 тысячами рублей. Причем средства могут списать автоматически со счета. Нередко водители могут схлопотать штраф за курение в автомобиле или за провоз негабаритных вещей в салоне. Казалось бы, все настолько жестко регламентировано, что и нарушать не подумаешь. Но водители по-прежнему умудряются попадать в аварии.

Чтобы стимулировать арендаторов ездить аккуратно, некоторые фирмы вводят персональный рейтинг водителя, от которого зависит цена поездки и доступность комфортных авто. Например, если у компании есть данные, что водитель любит полихачить, то ему будут доступны только старые автомобили с повышенной ставкой аренды.

ПОДДЕЛЫВАЮТ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АРЕНДЫ

Чтобы полностью снять с себя ответственность, водители берут авто под левые аккаунты и паспортные данные, полагая, что в этом случае агрессивную езду, штрафы и поломки можно будет не оплачивать.

- Вообще, одна из основных причин опасной манеры вождения на каршеринговых авто — это продажа «левых» аккаунтов, - рассказывает общественник и пользователь каршеринга Даниил Светличный. - Прямо сейчас в мессенджере можно ввести в поиск слово «каршеринг» и первым делом в списке выдаст несколько групп по продаже чужих аккаунтов.

То есть любой человек (причем не обязательно совершеннолетний и не обязательно с правами) может купить чужой аккаунт в каком-нибудь каршеринге и кататься под чужим именем, а иногда и за чужой счёт. В случае ДТП такие водители стараются сразу скрыться с места, в надежде, что их никто не найдет, потому что в этом случае за ущерб придется заплатить немаленькую сумму.

Даниил отмечает, что операторы каршеринга вяло пытаются бороться с электронными махинациями. Например, заставляют делать селфи в машине перед началом аренды или ставят камеры в салон, но далеко не во всех шерингах эти меры как-то помогают. Но именно покупатели «левых» аккаунтов — самая опасная категория водителей за рулем каршеринга. Они-то чаще других вылетают с дороги, крушат столбы и таранят встречные авто.

Найти каршеринговый автомобиль с опознавательными знаками в городе не так-то просто Фото: Артур СЕЛИМОВ

МОЖНО КАТАТЬСЯ БЕЗ ОПЫТА ВОЖДЕНИЯ?

Автомобиль можно арендовать с 18 лет, самые строгие компании дают авто с 21 года. Очень часто в аренду берут автомобили молодые люди, кто только получил права и не имеет достаточный опыт вождения. Молодежь прекрасно разбирается в приложениях, но иногда абсолютно не знакома с правилами ПДД. Незнание хотя бы одного знака, например, «Уступи дорогу», может обернуться серьезным столкновением на перекрестке.

Трехлетний стаж по документам, на деле может означать только законченные трехмесячные курсы автошколы и никакой практики после. Понятное дело, если такой начинающий водитель плохо знает город, не ориентируется в знаках и хочется погонять, вдавив педаль газа в пол, можно ждать беды. В худшем случае каршеринговый автомобиль с таким водителем за рулем становится опасным снарядом, летящим по улицам города, который в любой момент может угодить в столб или другое авто.

А КАК ЖЕ ДРУГИЕ — НОРМАЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ?

Денис аккуратно осматривает автомобиль, который хочет взять в аренду. Он в этом деле уже опытный арендатор, несмотря на полное отсутствие стажа вождения за рулем.

- У меня уже неплохая история аренды: я беру покататься разные автомобили, и мне доступны модели с автоматом, - рассказывает студент Денис. - Стажа вождения нет: только автошкола, на личный автомобиль еще денег не собрал. Так что научусь ездить, а потом и куплю себе машину.

Денис признается, что он еще не считает себя уверенным водителем, но в «шашки» на дороге поиграть любит или резко «стартануть» на светофоре. Берет иномарки, чтобы впечатлить девушек на свиданиях или снимать эффектные сториз в Инстаграм. Он всегда платит чуть больше — за тариф со страховкой. Он считает, что в случае ДТП она его спасет, а с его уровнем вождения столкновение исключать нельзя.

Многие "зеленые" водители сначала учатся на арендованных авто уверенно водить и только потом покупают собственное Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ МОЖНО ДОПЛАТИТЬ

А теперь про страховку. Многие каршеринговые компании включают в стоимость «Каско», поэтому арендаторам кажется, что за лишние 60 рублей в час они могут вытворять с автомобилем все что угодно – страховка все покроет. Но это не так. Если ДТП произойдет вследствие нарушения договора эксплуатации, платить все равно придется, и суммы там пятизначные.

К любому транспорту нужно привыкнуть, а именно к его габаритам, тормозам, рулевому управлению, и это желательно делать не спеша. Но куда там: время — деньги, и водитель давит на газ. А спешка и суета за рулем оборачивается авариями. Так что сэкономленные 100 рублей могут с легкостью обернуться в сто списанных со счета тысяч.

НЕ ВСЕГДА ВИНОВАТЫ ВОДИТЕЛИ

Однако, не всегда безопасность зависит только от водителя арендованного авто. Иногда виновна может быть каршеринговая компания, которая дает в аренду технически неисправные автомобили. Поэтому здесь, как и со своим автомобилем, очень важно осмотреть машину на предмет дефектов и срочно припарковаться, если услышали подозрительные скрипы и другие непонятные звуки.

Общественник Даниил Светличный отмечает, что иногда автомобили находятся в таком ужасном состоянии, что к нему отпадает всякое желание относиться бережно.

Некоторые любят полихачить за рулем чужой машины и ставят под угрозу пешеходов и других автомобилистов Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Бывает подхожу к автомобилю и трачу сначала 7-10 минут на осмотр, чтобы сфотографировать кучу вмятин, царапин и сколов на кузове, пытаясь разглядеть это под сантиметровым слоем пыли, становится сразу не очень приятно, - объясняет Даниил. - Потом оказывается, что в машине дверь отваливается, ручка на двери стоит криво, сиденье прожженное и мотор «троит». Возникает желание побыстрее доехать домой и бросить этот замученный транспорт. Находиться внутри совсем не хочется. Особенно часто в таком состоянии попадаются авто, пригнанные из Москвы, которые уже успели там отработать 5- 6 лет.

Аварийность каршеринга - это всегда совокупность факторов, но важно помнить, что любой автомобиль — это средство повышенной опасности, не важно - арендовали его или купили. За любое ДТП придется отвечать вплоть до уголовной ответственности. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды и проверяют, кто ездит на арендованных авто.

В случае управления автомобилем по поддельным документам водитель заплатит штраф. И даже если в тарифе включено «Каско», это не значит, что автомобиль становится несминаемым, а водитель бессмертным. Если его вина будет доказана, отвечать придется рублем, здоровьем и потратить кучу нервов на суды и разбирательства.

P.S.

Даже не пробуйте найти каршеринговую машину в центре Ростова на глаз. Пока готовился этот материал, журналист обошел практически половину Кировского района города и нашел лишь один автомобиль с соответствующими наклейками на кузове. Однако, в приложении таких машин очень много. Вывод - многие работают без опознавательных знаков.

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