Сезон рыбалки в разгаре: ТОП-5 рыбных мест в Ростове-на-Дону

Рассказываем о самых рыбных местах в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

На донской земле с приходом осени наступил сезон рыбалки. Для заядлых рыбаков "КП - Ростов-на-Дону" публикует топ-5 самых рыбных мест донской столицы. В осенний период здесь можно поживиться жирненьким рыбцом, лещом и таранью, а на нереис можно поймать даже пеленгаса.

ГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Именно в этом месте прохожие во время прогулок встречают толпы рыбаков, которые удят рыбу прямо с причала. Здесь в любом случае можно поймать рыбу, но если отыскать наиболее подходящее место, то можно уйти домой с хорошим уловом. Кстати, когда Ростов в шутку называют "большой деревней", это, кажется, в первую очередь касается именно рыбаков. В тесных рыбацких кругах все друг друга знают, поэтому информация о рыбных местах передается со скоростью телефонного звонка через знакомых и друзей.

Рыбаки на набережной в большинстве своем удят рыбу на болонскую удочку. На ее крючок попадаются тарань и рыбец, на так называемые "донки" ловится лещ, а на спиннинг удят судака и окуня. Особо удачливые достают усатого красавца - сома.

Стоит отметить, что высота причала здесь достаточно внушительная, поэтому подсак удается использовать только со специальной конструкции. В нем нет рукоятки, а пойманную рыбу рыбаки вытаскивают за привязанную к нему веревку.

КУМЖЕНСКАЯ РОЩА

В этом месте рыбаки в основном сплавляются на лодках и предпочитают удить рыбу подальше от берега, поскольку глубина здесь достаточно маленькая, так как река сама по себе образует отмель. Хотя и с берега можно поживиться мелкой рыбешкой, чтобы засушить ее или, в крайнем случае, скормить котам.

Обычно в Кумженке рыбаки вытаскивают карасей, тарань и подлещиков. А уж если в распоряжении у любителя рыбалки оказался нереис или креветка в качестве наживы, то можно подцепить и пеленгаса.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ДОНА

Здесь, как известно, сосредоточено множество баз отдыха. Ростовчане приезжают сюда провести время с семьей или друзьями. Нередко любители рыбалки захватывают сюда удочки и после удачной рыбалки устраивают пышный обед с ухой и ужин с жареной на костре рыбкой.

Ловля рыбы здесь осуществляется в основном с причалов баз отдыха. Но знатоки этой местности уверяют, что есть места, где можно прогуляться и со спиннингом. Без улова не остается никто.

Обычно тут можно выловить окуня и судака. А уж если совсем повезет, есть шанс поживиться небольшой щукой, из которой в последствии выйдет отменная уха. А уж щучья икра по достоинству считается лучшей закуской к крепкому алкоголю.

КИЗИТЕРИНКА

Это довольно-таки небольшая река, которая течет по Ростову и впадает в Дон. Стоит отметить, что это место известно только самым заядлым рыбакам. Ведь мало кто может подумать, что маленькая речушка может сулить хороший, а главное - вкусный улов.

Рыбаки в основном удят рыбу в устье Кизитеринки - на берегу Дона. Для ловли они чаще всего используют фидеры и донные снасти. Многие даже приходят сюда с палатками и останавливаются на ночь, ожидая клева леща.

СЕВЕРНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Это водохранилище появилось в Северном жилом массиве Ростова еще в семидесятые годы. Здесь обитают: карп, плотва, подлещик, судак и окунь.

В этом водоеме многие начинающие местные рыболовы готовятся к большим выездам на ловлю. Они его воспринимают его как домашний и тренировочный. Ведь многим из них нужно пройти всего каких-то 50 метров - и вот, пожалуйста, уди сколько душа пожелает.

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