«Как тебе такое?»: Странное видео с Бастой взорвало сеть

Баста удивил поклонников необычным образом. Фото: скриншот с видео из официального аккаунта Басты в "Инстаграме"

Василий Вакуленко, больше известный как рэпер Баста из Ростова, не перестает эпатировать публику. Так, недавно артист опубликовал в своем блоге в «Инстаграме» видео, на котором предстал перед своей почти что четырехмиллионной аудиторией подписчиков в новом и шокирующем для многих образе.

Из молодого привлекательного мужчины Баста превратился в стареющего человека с лысым черепом и неухоженными жидкими растрепанными волосами вокруг макушки. Ролик набрал несколько сот тысяч просмотров.

А сейчас Баста снялся в новом, но не менее экстравагантном видео. Локацией для съемок стала уборная, а главным атрибутом – раковина.

Так, ролик начинается с того, что Василий Вакуленко заглядывает в сливное отверстие раковины. Затем кричит в него, а после – засовывает руку.

Кадры рэпер опубликовал в своем «Инстаграме». Ролик он прокомментировал очень лаконично.

- Как тебе такое, - написал Василий Вакуленко, отметив знакомого.

А вот подписчики была более эмоциональны.

- Ору, - написал один из фолловеров.

- Баста, форевер! – прокомментировал второй.

- Василий Михайлович, сила! – сказал третий.

Видео всего за несколько часов набрало больше трехсот тысяч лайков и сотни комментариев.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что певец решил всерьез взяться за себя. Исполнитель изменил систему питания и активно занялся спортом. Как результат – минус 16 килограммов.

Баста признался, что «до» его вес был 122 килограмма. Сейчас – 106.

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