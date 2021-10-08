Погода на три дня в Ростове-на-Дону: резкое потепление после холодов прогнозируют синоптики

Погода в ближайшие будет непостоянной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики прогнозируют непостоянную погоду на ближайшие три дня в Ростове-на-Дону. Рассказываем, какими будут выходные и начало недели.

В субботу, 9 октября, температура в городе будет составлять +13 — 15 градусов. Дождя не ожидается. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду. Утром и днем порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду.

Воскресенье также пройдет без осадков. Ветер может усилиться до 15 метров в секунду. В этот день будет немного теплее — столбик термометра может подниматься до +14 — 16 градусов.

После выходных погода начнет меняться. Ощутимо потеплеет до +16 — 18 градусов. Будет не так ветрено: скорость ветра может достигать до 5 — 10 метров в секунду. Однако временами возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Осадков не предвидится.

По Ростовской области 9 октября прогнозируется +10 — 15 градусов. Будет ветрено до 7 — 12 метров в секунду, местами до 15 — 18 метров в секунду. 10 октября потеплеет до +11 — 16 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду. 11 октября, в понедельник, на термометре будет +11 — 16 градусов, по югу — до +19 градусов. Осадков в других городах области не ожидается.

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