Что ростовчане нашли на дне Дона: Копатели рассказали, как они ищут ценности и какой штраф могут за это заплатить

Копатели скрываются от съемки - иначе им грозит штраф Фото: Артур СЕЛИМОВ

За последнюю неделю река Дон сильно обмелела. Причины подобного явления кроются в ветре, который сгоняет воду вниз по течению реки. На Азовском море и в Таганрогском заливе ситуация не лучше: там взору вместо толщи воды предстает песчаная равнина. Удивительные, «марсианские», виды стали приманивать горожан что бы сделать уникальные кадры: на Дону даже появились острова - как, например, участок возле набережной.

Поскольку это характерные для нашего климата сгонно-нагонные явления в дельте Дона и проявляются регулярно, этот клочок земли ростовчане прозвали «Ветряным островом». На место высушенных берегов стали стягиваться искатели сокровищ с металлоискателями. Люди часто теряют ценные вещи во время пляжного сезона, вода сносит их к берегу, но они теряются в толще ила. Этой весной, когда в марте по техническим причинам обмелело Северное водохранилище, горожане обнаружили на дне не только большое количество рыбы, но и мобильные телефоны и другие ценные находки.

Металлоискатели продаются в открытую, но без лицензии с ними работать нельзя Фото: Артур СЕЛИМОВ

Вот и сейчас люди с металлоискателями с самого утра прочесывают берег в надежде сорвать «большой куш». Больше всего искателей сосредоточилось на пляже в Левобережном парке - там летом было много отдыхающих, поэтому и шанс найти ценности выше.

«ПРЯЧЕМ ЛОПАТЫ И УХОДИМ ОТ ПОЛИЦИИ»

Заметив журналиста «КП - Ростов-на-Дону», группа людей с металлоискателями стали спешно уходить и прятаться от фотографий. Все потому, что «невинное хобби» вполне попадает под административное наказание, за которое придется платить штраф.

— Вот вы меня сейчас сфотографируете, а мне потом штраф придет из полиции, - рассказывает один из кладоискателей. – Я уже попадался так, пришлось заплатить государству 10 тысяч, поэтому я сейчас очень насторожено отношусь к видео и фотосъемке. Для вас мы люди с необычным пристрастием, а для полиции и государства - злостные нарушители закона.

Дон сильно сузился и отступил от берега Фото: Артур СЕЛИМОВ

Заниматься «копом» в нашей стране запрещено, особенно с использованием специальных средств: такое увлечение подпадает под целый ряд административных правонарушений, поэтому копатели предпочитают, действовать быстро и скрытно. Например, на пляже они работают целой группой: у них есть даже человек, который подает сигнал в случае появления полиции. Действительно, странно наблюдать за тем, что люди бояться попасть в руки правоохранителей, во многих странах можно встретить подобных копателей на пляжах, они буквально каждое утро прочесывают побережье в поисках ценностей, и их не трогает полиция – ведь все законно.

КУПИТЬ МОЖНО, А ПОЛЬЗОВАТЬСЯ - НЕЛЬЗЯ

- У нас проблема заключается в том, что металлоискатели продают в открытую, а разрешение на их использование не дают, - рассказывает «поисковик» Александр. – Людям нравиться искать: это их страсть и увлечение, поэтому даже под страхом штрафа и конфискации они все равно будут выходить и заниматься своим увлечением. Я в Испании брал в аренду металлоискатель с лицензией и спокойно пользовался им один день. У нас все оборудование, даже лопата для «копа» вне закона.

Поисковики признаются, что, если бы у них была возможность копать легально, они готовы за это доплачивать, только бы не иметь проблем с законом.

Такой "остров" среди Дона нередко выдувает по осени Фото: Артур СЕЛИМОВ

Оборудование копателей, как и удочки у рыболовов — это давно уже не примитивные инструменты, а серьезное оборудование. Металлоискатели можно найти на любой вкус и кошелек, ценник может начинаться от 5 тысяч и доходить до нескольких миллионов рублей. Потерять такой дорогой инвентарь при конфискации, не каждый готов, поэтому риск исследования открытой местности, такой как центральный пляж, слишком велик.

ДИЛЕТАНТЫ ОСТАВЛЯЮТ НА ПЕСКЕ «ЛУННЫЕ ПЕЙЗАЖИ»

- Некоторые дилетанты оставляют после своей работы «лунные пейзажи»: это маленькие ямки, из которых вычерпали грунт. Так вот за это можно получить штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, - рассказывает искатель Михаил. – Мы, конечно, так не делаем и все закапываем обратно.

Пока мы общались, прибор постоянно подавал пронзительный треск. В основном на пляже попадался металлолом — это различные электроды, болты, куски арматуры, которые попали в воду при строительстве моста. Найти что-то ценное копателям пока не удалось, да они уже и не надеются. Скорее всего их активность уже заметили с Ворошиловского моста, и им придется сворачивать свою работу.

В сети на днях появилось фото, где радостный пользователь социальной сети запечатлел на ладони целую горсть старинных монет, которые он нашел во время обмеления Таганрогского залива. Ростовским копателям такая удача пока не подвернулась, но они отметили, что это очень глупо выставлять «хабар» всем на показ.

В этот раз улов у копателей небогатый Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Там на фотографии представлены артефакты возрастом более ста лет, за подобный клад можно получить серьезный штраф, - прикинул Михаил. – Поэтому такое лучше в сеть не выкладывать.

«ХОТИМ КОПАТЬ ЛЕГАЛЬНО»

Копатели хотят, чтобы их деятельность вышла из тени, и они могли работать не только ради собственных интересов, но и помогать археологам и поисковикам. Например, чтобы им разрешалось работать в определенных зонах или чтобы они могли сдавать в музеи все что нашли за вознаграждения.

- Копать все равно будут, люди рискуют и если что-то находят, сбывают это за границу или в частные коллекции, если бы нам дали разрешение, музеи начали наполняться артефактами. – рассказывает авантюрист Алексей. – Вот, к примеру, нашли мы останки ветерана Великой Отечественной войны, но как об этом заявить официально, если наша деятельность не законна? Придется потом объяснять, что мы там делали и в любом случае получить штраф. Естественно, копатели о таких случаях молчат, а это неправильно.

В ближайшие дни вода начнет прибывать в реку, а это значит, что «человечки» с металлоискателями уйдут с пляжей, и берег Дона совсем опустеет.

Скоро уровень воды вернется к своим обычным значениям, и копатели уйдут Фото: Артур СЕЛИМОВ

ДРУГАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О деятельности копателей с металлоискателями целую лекцию прочел историк Клим Жуков, деятель и руководитель ряда движений исторической реконструкции, на канале у Дмитрия Пучкова (Гоблина), частого гостя на волнах радио «Комсомольская правда». По мнению Жукова, любое вмешательство людей с металлоискателем наносит непоправимый вред исследованию, потому что извлеченные не по технологии из грунта предметы - будь то черепки кувшина или человеческие кости - теряют свою информативность для археологии и не представляют исторической ценности.

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