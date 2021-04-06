Ростовчане в шоке от того, что нашли в парке под землей

Жители вышли на традиционный субботник. Фото: соц. сети, группа "ЖК Суворовский"

Жители Суворовского испугались от того, что обнаружили в земле у себя на районе. Опасные находки сделали неравнодушные жители во время субботника 5 апреля. Такие мероприятия, кстати, стали уже традиционными среди местных. Сообщение поступило в редакцию "КП-Ростов-на-Дону" от людей, проживающих в микрорайоне.

Активисты убрали обширную территории Суворовского, захватив парк 70-летия победы. К нему стекаются отдыхающие со всех уголков Ростова. Одни просто гуляют, другие устраивают гонки не велосипедах или жарят шашлыки. Убираются после себя далеко не все, поэтому парк переполнен различным мусором.

Больше всего местных встревожили баллончики от пневматических пистолетов. Им стало ясно, что кто-то вблизи жилых домов практикуется в стрельбе, оттачивает меткость, палит по округе. Подписчики группы, посвященной микрорайону, заметили, что рано или поздно это может привести к трагедии.

Кроме того, в парке обнаружили огромное количество разбитых бутылок. Такое ощущение, что там устроили массовую драку. Всего было собрано около восьми кубометров мусора.

Всего собрали около 8 кубометров мусора. Фото: соц. сети, группа "ЖК Суворовский"

Напомним, ранее интересные вещи обнаружили на дне обмелевшего северного водохранилища. Люди достали со дна предметы из далекого прошлого.

На субботник вышло несколько десятков человек. Фото: соц. сети, группа "ЖК Суворовский"

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