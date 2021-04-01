Суворовский может получить статус города: шутка 1 апреля или правда

Микрорайон Суворовский. Фото: подписчик группы Дмитрий Смирнов.

1 апреля в социальных сетях распространили информацию о том, что микрорайон Суворовский может получить статус отдельного от Ростова-на-Дону города. Авторы неоднозначной новости пишут, что к такому решению пришли власти донской столицы. Такое послание местным жителям вызывает сомнения, однако подписчики городских пабликов уже во всю обсуждают новый бюджет, систему управления и предлагают свои кандидатуры на руководящие должности.

- Нужно утвердить герб, придумать гимн, выработать социальную политику, - пишет неизвестный автор.

Он также обращает внимание на необходимость создания нового памятника, которой должен появится при въезде в микрорайон. Название монумента ассоциируется с новым и неожиданным статусом Суворовского - "Тачанка-беглянка".

Прочитав комментарии даже самому невнимательному пользователю становится понятно, что новость про отсоединение района не более, чем 1-го апрельская шутка. Однако это не останавливает местных, которые, как один, соревнуются в остроумии.

- Я объявляю о создании Вооруженных Сил Суворовской Федерации, - пишет один парень.

- Это чтобы не делать новую дорогу и латать улицу Вавилова? - задается риторическим вопросом другой.

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