Дончанин избил полицейского, прибывшего на вызов соседей

В Ростовской области мужчина бросился с кулаками на полицейского Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного жителя заподозрили в избиении полицейского. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в августе из одной из квартир на улице Измайлова в ночное время доносились слишком громкие звуки. Страдающие соседи вызвали к месту происшествия полицию. К квартире злоумышленника прибыл страж порядка, дверь ему открыл 30-летний житель Азова. Во время составления протокола обвиняемый вместо выполнения требований полицейского стал бить его по голове. Ударов было достаточно много, что нанесло легкий вред здоровью правоохранителя.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.