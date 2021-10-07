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Происшествия7 октября 2021 21:00

Ростовчанин в центре города напал с ножом на полицейского

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове мужчина с ножом напал на полицейского

В Ростове мужчина с ножом напал на полицейского

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице местного жителя заподозрили в угрозах полицейскому. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В ходе следствия удалось выяснить, что 31-летний ростовчанин 2 октября, будучи около Центрального рынка проигнорировал требования полицейского предъявить какие-либо документы, удостоверяющие личность. Вместо этого он достал складной нож и стал угрожать стражу порядка применением насилия.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - говорится в тексте сообщения.

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