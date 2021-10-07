Ростовский бизнесмен ответит перед судом за тяжкие травмы своего рабочего

В Ростове бизнесмен ответит за травмы своего подчиненного Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице местного бизнесмена заподозрили в халатном отношении к рабочим. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что предприниматель не обеспечил безопасность на стройке и отправил своего работника выполнять подсобные работы на высоте без прохождения необходимого обучения в установленном порядке. В результате этого мужчина провалился в проем в перекрытии, где в последствии должна была появиться лестничная клетка. Стоит отметить, что проем был ничем не огражден и рабочий, получив тяжелые травмы, был госпитализирован с места происшествия.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в тексте сообщения.

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