Мертвого дельфина нашли на берегу Азовского моря

Азовку нашли в районе Павло-Очаковской косы. Фото: instagram.com/azov_novosti_sobitiya.

На берегу Азовского моря на Павло-Очаковской косе нашли очередного мертвого дельфина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Жители обнаружили азовку или, как ее еще называют, черноморскую морскую свинью. По словам очевидцев, погиб дельфин-азовка уже давно. Тело морского обитателя уже начало разлагаться.

В соцсетях разгорелись споры по поводу причин гибели дельфина. Местные жители рассказали, что в районе Павло-Очаковской косы азовки часто попадают под винты судов. Некоторые предположили, что помимо этого они могли погибнуть из-за того, что вода в Азовском море недостаточно соленая.

Доцент кафедры зоологии ЮФУ Сергей Дудкин говорит, что условия Азовского моря и Таганрогского залива идеальны для азовок. Здесь подходящая температура и много кормовой базы. Мигрировать в Черное море они начнут только во второй половине октября — начале ноября, когда вода станет заметно холоднее.

По словам Дудкина, дельфины, как и другие животные, могут погибать от старости и болезней. Азовки также могут стать жертвами браконьеров: при этом повреждения на теле не всегда заметны, поскольку у них плотная шкура.

— Каждый случай гибели азовок должен очень внимательно рассматриваться. Как и все дельфины, азовка занесена в Красную книгу, а за ее предумышленное убийство предусмотрена уголовная ответственность, — говорит ученый.

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