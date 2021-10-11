Спустя 35 лет с начала отношений жених позвал замуж любимую женщину в Ростовской области

Вячеслав Яшкин и Ольга Андреева поженились в доме для престарелых. Фото: Благотворительный фонд "Старость в радость"

В Семикаракорске Ростовской области, в доме для престарелых и инвалидов, в месте с, казалось бы, не очень радостным названием, произошло счастливое событие. Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» и.о. директора Светлана Гавриленко, их подопечные сыграли свадьбу! В торжественной обстановке 62-летний мужчина надел на палец кольцо 65-летней невесте. А та, как и положено новобрачной, не сдержала слез.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» узнал историю любви новобрачных. Вячеслав Геннадиевич Яшкин и Ольга Николаевна Андреева очутились в доме для престарелых около года назад.

На церемонию пригласили только самых близких. Фото: Благотворительный фонд "Старость в радость"

ШТАМП В ПАСПОРТЕ РОЛИ НЕ ИГРАЕТ?

- Мы ж с Олей вместе рука об руку 35 лет были! Долго добивался ее внимания, - говорит пенсионер. – Помню, увидел много лет назад в городе и сердце екнуло. Но подойти побоялся. Потом встретил на массовом гулянии. Но она потерялась в толпе.

И вот, спустя пару месяцев, Вячеслав вновь увидел красавицу в городе. Мешкать не стал. Сразу подошел и позвал в кино.

С тех пор пара не расставалась. Вместе уже – 35 лет. Вот только заветного: «Будь моей женой» все эти годы так и не звучало.

- Жили вместе гражданским браком, но не расписывались. Не до этого было. Да и штамп в паспорте, я считаю, роли никакой не играет. Главное ведь, взаимопонимание и уважение,- говорит Вячеслав Геннадиевич.

А Ольга Николаевна, может, и считала по-другому, но виду не показывала. Все ждала инициативы от любимого мужчины. А от приятельниц, которые то и дело спрашивали: «Ну, когда же свадьба?», отмахивалась.

- Ее две очень-очень близкие и давние подруги, конечно, спрашивали по поводу отношений, переживали. Женщины вообще любят поболтать о личной жизни, - продолжает Вячеслав Геннадиевич.

Молодожены в знак любви и верности обменялись кольцами. Фото: Благотворительный фонд "Старость в радость"

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

Годы шли, жизнь текла своим чередом. Не обошлось и без серьезных испытаний. В 2009 годом Вячеслав поехал работать в Москву.

- У меня был опыт службы в органах, поэтому в столице я устроился в охрану. На работе произошел несчастный случай: упал и сломал шейный позвонок, - говорит мужчина.

Из-за этой травмы дончанин теперь ходит с помощью костылей. А затем испытание выпало и на долю его любимой женщины. Из-за сахарного диабета Ольге Николаевне ампутировали ногу.

Но беда лишь сплотила мужчину и женщину. Они смирились с тем, что здоровье уже не вернешь. Помогали друг другу в быту и поддерживали морально.

- Вот только квартира у нас на пятом этаже, а лифта - нет. Стало сложно выходить на улицу. Поэтому и решили переехать в дом для престарелых, - продолжает Вячеслав.

Проблем с оформлением не возникло. Но мужчине и женщине предложили жить в разных комнатах.

- Закон суров, но он – закон, - философски рассуждает Вячеслав.

Но такой вариант пару, прожившую рука об руку большую часть жизни, не устроил.

- Выход был один – сделать моей Оленьке предложение! Как же она была в этот момент счастлива! Глаза просто светились! - продолжает мужчина.

НАСТОЯЩАЯ СВАДЬБА

Расписались молодожены в доме для престарелых. Как и положено, обменялись кольцами. Приглашенных было не много, но все самые близкие и любимые.

- И, конечно, подруги Оленьки – в их числе. Они, кстати, единственные, кто расплакался на церемонии бракосочетания, - сказал мужчина.

После росписи Ольга Николаевна и Вячеслав Геннадьевич стали жить в одной комнате. Купили новый холодильник и установили сплит-систему.

- У нас тут красота! Кормят вкусно, а если захочется чего-нибудь приготовить, то без проблем. В общем, настоящий санаторий и медовый месяц, - только и сказал Вячеслав Геннадьевич.

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